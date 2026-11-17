V tuzemsku i za našimi hranicemi pomalu startuje lyžařská sezóna, a to k obrovské radosti všech milovníků sněhu. Zatímco první nadšenci si v neděli 15. listopadu užili sjezdovku ve středočeském Monínci, některá alpská střediska již fungují několik týdnů. Zimní sezóna postupně klepe na dveře a s ní přicházejí horké novinky z českých hor.
Monínec překvapil zásobami sněhu
Jako první velké středisko v České republice se lyžařům otevřel Monínec u Sedlce-Prčice. Návštěvníci si zde o víkendu vyzkoušeli vrchní 600 metrů dlouhou sjezdovku s úctyhodnou třicetimetrovou šířkou. „Je plné parkoviště pod kotvou plus všechna parkoviště u hotelu. Odhaduji, že tu bude mezi čtyřmi a pěti sty lidmi,“ podělil se o své první dojmy ředitel areálu Jaroslav Krejčí pro Novinky.cz. Úspěšný start sezóny tak jen potvrdil velký zájem lidí.
Provozovatelům pomohla především kombinace nově vyrobeného sněhu s loňskými zásobami, které se podařilo uchovat pod speciálními plachtami. K čerstvě připravenému materiálu středisko úspěšně přimíchalo téměř 40 procent sněhové hmoty schované ze silné loňské zimy. K otevření celé dvanáctisetmetrové sjezdovky má dojít ke konci listopadu. Od 22. listopadu pak přejde Monínec na pravidelný režim kombinující denní lyžování s večerním provozem.
Nedočkavý Špindlerův Mlýn a miliardové investice
Stranou nezůstávají ani další horská centra, která letos napumpovala do rozvoje a služeb více než miliardu korun. Špindlerův Mlýn oficiálně zahájí svou zimní sezónu tradiční akcí Špindl Ski Opening už 12. prosince. Letošní rok se navíc zapíše do historie, protože se návštěvníci dočkají slibovaného jednosměrného lyžařského propojení z Medvědína až na Svatý Petr, na které čekali celých třicet let. Podle České centrály cestovního ruchu navíc obliba tuzemských hor dlouhodobě roste a pobyty se prodlužují.
S blížící se sezónou se sjezdaři nemusejí bát drastického plošného zdražování skipasů. U čtvrtiny středisek zůstávají ceny zcela stejné jako v loňském roce, zatímco u zbytku areálů poskočily jen mírně o dvě až tři procenta. Koupě jednodenní jízdenky pro dospělého se nyní pohybuje mezi osmi a jedenácti sty korunami. Většina menších českých areálů spustí své lanovky do provozu až koncem prosince v závislosti na štědrosti sněhových přeháněk. Na Klínovci se pro nedočkavce plánuje velkolepé otevření o víkendu kolem 27. listopadu.
Zahraniční ledovce už praskají ve švech
Mnohem svižnější tempo nabrala letošní zima u našich alpských sousedů. Největší nápor tradičních evropských středisek se sice chystá na poslední listopadový víkend, ovšem známé rakouské středisko Sölden přivítalo první lyžaře na ledovci již na konci října. Stranou nestojí ani sousední Itálie. Pokud se vydáte do oblasti Val Senales, sněžné brány se vám naplno otevřou už v průběhu třetího listopadového týdne. Lyžování tak postupně nabírá obrátky jak u nás, tak i za hranicemi.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (snow, onthesnow, novinky, valamar.com/cz/obertauern-ski-opening).