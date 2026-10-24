Ptačí pozorovatelny jako balzám na mozek. Podporují soustředění i paměť aneb vyměňte televizi za dalekohled

Kam se dneska vypravíme na výlet? Nebude to ani hradní zřícenina, ani rozhledna, ale ptačí pozorovatelna. Ponoříme se do světa, kde má hlavní slovo zpěv opeřenců. Pozorovací místo bývá vybudováno v lůně přírody, nejčastěji někde u vodní plochy. Vybrala jsem to, které se nachází v nížině Oderská brána nedaleko města Studénka v přírodní rezervaci Kotvice. O tom, proč jsem se zaměřila tentokrát právě na ptačí pozorovatelny se dozvíte v následujícím textu. Jak si zadarmo zlepšit kognitivní funkce
Pravděpodobně každý si přeje zachovat zdravou mysl a tělo do co nejvyššího věku. Není to ale zadarmo, je potřeba pro to něco udělat. O zdravém a vyváženém jídelníčku asi každý ví stejně jako o nutnosti se dostatečně hýbat. Obojí má pozitivní účinek jak na lidské duševno, tak i fyzickou kondici.
A teď si představte lék, který nestojí ani korunu, nepotřebujete na něj e-recept, nemá žádné vedlejší účinky a je užívání je vlastně čistá radost. Odborníci podle
webu BBC stále častěji potvrzují, že obyčejné pozorování ptáků neboli birdwatching funguje jako elixír zdraví pro lidskou mysl. Může totiž zpomalit stárnutí mozku a ve Velké Británii, Německu a USA se stále častěji využívá jako terapie pro pacienty s demencí.
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Hlavní roli při udržování kognitivních funkcí v tomto případně sehrává obyčejná zvědavost. Pozorování opeřenců aktivuje v mozku noradrenalin a dopamin, které mají pozitivní a protizánětlivý účinek. Během sledování ptactva (buď přímo v přírodě, nebo přes okno na krmítku) dochází pravděpodobně k tomu, že
pozorovatel se cítí být jako člověk součástí přírody, což v běžném životě není tak časté. V něm je více patrné, že spojení člověka s přírodou je spíše přerušené. Obklopují nás technické vymoženosti, auta, umělá inteligence, sociální sítě a podobně. Pozorovatelna ptactva v rezervaci Kotvice
Ptačích pozorovatelen je na našem území vícero. My se ale půjdeme podívat
do přírodní rezervace Kotvice na Novojičínsku u Studénky. Tu tvoří dva rybníky – Nový rybník a Kotvice. Místem vede po pravém břehu řeky Odry naučná stezka Kotvice. Začíná v Nové Horce, což je část města Studénka, a po 4 kilometrech končí u Pasečného mostu. Není to tedy cesta okružní, zpátky je nutné jít po stejné trase, případně pokračovat dále po modře značené stezce do Studénky.
Pozorovatelna ptáků v rezervaci Kotvice je dřevěná rozhledna, vybudovaná v roce 2016. Je přístupná celoročně a poskytuje výhled na celý rybník Kotvice. Nechybí ani informační tabule, kde se dozvíte zajímavosti o místním ptactvu.
Pozorovatelna ptáků Kotvice. Foto: Fry72, Karel Frydrýšek, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Lepší dalekohled než televize nebo mobil
Na rozdíl od pasivního sledování televize vyžaduje pozorování ptactva
aktivní bdělost. Mozek musí zapojit zrakové i sluchové centrum, vše vyhodnocovat a bleskově reagovat na podněty. Tím dochází k tréninku kognitivních funkcí. Kromě toho pobyt v zeleni snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu, zpomaluje tepovou frekvenci a harmonizuje krevní tlak. A pokud se k pozorovatelně musíte dostat vlastními silami chůzí, tak pohyb na čerstvém vzduchu zajišťuje prokrvení mozkové tkáně a podporuje tvorbu látek, které jsou potřebné pro vznik nových neuronových spojení. Takže hurá na pozorovatelnu.
Zdroj: autorka, mapy.com, naucne-stezky.cz, bbc.com Náhledové foto: Přírodní rezervace Kotvice. Dr. Killer, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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Ptačí pozorovatelny jako balzám na mozek. Podporují soustředění i paměť aneb vyměňte televizi za dalekohled
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