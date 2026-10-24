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Ptačí pozorovatelny jako balzám na mozek. Podporují soustředění i paměť aneb vyměňte televizi za dalekohled

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Kam se dneska vypravíme na výlet? Nebude to ani hradní zřícenina, ani rozhledna, ale ptačí pozorovatelna. Ponoříme se do světa, kde má hlavní slovo zpěv opeřenců. Pozorovací místo bývá vybudováno v lůně přírody, nejčastěji někde u vodní plochy. Vybrala jsem to, které se nachází v nížině Oderská brána nedaleko města Studénka v přírodní rezervaci Kotvice. O tom, proč jsem se zaměřila tentokrát právě na ptačí pozorovatelny se dozvíte v následujícím textu.
Přírodní rezervace Kotvice

Přírodní rezervace Kotvice

Zdroj: Foto: Dr. Killer, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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