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Sucho odhalilo na dně Lipna zaplavený hřbitov

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Dennívýzva
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Na dně lipenské přehrady se letos ukázalo něco, co tam leželo od konce padesátých let. Sucho odhalilo zbytky bývalého hřbitova v Dolní Vltavici na…
Lipno_-_panoramio_(10)

Lipno_-_panoramio_(10)

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