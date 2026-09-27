Středočeské obce rozhodnou v říjnu o větrných elektrárnách

Středočeské obce rozhodnou v říjnu o větrných elektrárnáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Řidiči projíždějící Jihlavou musejí od pondělí počítat s další komplikací. Znojemská ulice se uzavírá v...
Česko se bez stavby nových údolních nádrží na horních partiích vodních toků neobejde, pokud chce zachovat...
Řidiči projíždějící mezi Přerovem a dálnicí D1 se od úterý 29. září musí připravit na měsíční uzavírku...
Stometrová písečná duna vyrostla uprostřed obce Kostelní Lhota na Nymbursku. Nenajdete na ní nic náhodného,...
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