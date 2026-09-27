Pardubický kraj dokončil přeměnu dětských domovů na rodinné bydlení jako první v Česku

Pardubický kraj se zapsal do historie české sociální péče jako první region, který dokončil přeměnu dětských domovů z velkých ústavů na rodinné bydlení v bytech a domech. Přibližně 150 dětí dnes žije ve 14 bytech, 12 rodinných domech a jednom dvojdomku. Další tři objekty slouží dětem vyžadujícím okamžitou pomoc nebo specializovanou zdravotní péči. Celkové náklady na transformaci, která odstartovala po roce 2012, dosáhly zhruba 335 milionů korun včetně dotací.
O výsledcích desetileté proměny se hovořilo na konferenci Domov místo ústavu. Krajský radní Pavel Šotola za Koalici pro Pardubický kraj přiznal, že navzdory změně prostředí počty dětí v domovech neklesají. „Bohužel nejsme v situaci, kdy by byl trend, že dětí v dětských domovech ubývá," řekl Šotola. Příčiny hledá v celospolečenské situaci, zhoršeném duševním zdraví dětí i narůstajících problémech v rodinách. Do domovů navíc přicházejí děti s hlubšími traumaty než dřív, což klade vyšší nároky na podobu péče o ně. Trend se nedaří zvrátit ani rozšiřováním pěstounské péče.
Rodinný model fungování s sebou přináší vyšší personální náklady. Na každou rodinnou skupinu kraj hradí dalších 1,5 úvazku asistenta pedagoga, celkem jde o 37,5 úvazku pro 25 skupin. K tomu přistupují výdaje na psychology a speciální pedagogy.
Pardubický kraj spravuje pět dětských domovů se sídly v Pardubicích, Dolní Čermné, Poličce, Moravské Třebové a Holicích, kde je zároveň zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Transformace se dotkla i dětských center, na která se přeměnily bývalé kojenecké ústavy ve Veské a ve Svitavách. Protože malé děti kraj přednostně umísťuje do pěstounských rodin, centra mohla rozšířit zdravotnické služby včetně péče o děti se zdravotním znevýhodněním.
Šotola ocenil, že děti, které novým systémem péče prošly, jsou podle dostupných zkušeností lépe připravené na samostatný život a snáze navazují vztahy. Zároveň upozornil, že ke skutečnému snížení počtu dětí mimo rodinu by přispělo hlavně včasné zachycení problémů, tedy těsnější spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudů, škol i zdravotníků.
Zdroj: autorský text / ČTK