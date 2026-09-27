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Jihlavská Znojemská ulice se uzavírá, opravy průtahu pokračují další etapou

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Řidiči projíždějící Jihlavou musejí od pondělí počítat s další komplikací. Znojemská ulice se uzavírá v úseku mezi Brtnickou a Tylovou ulicí, a to včetně…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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