Připečená dvířka trouby budou čistá za 15 minut. Stačí 1 věc, kterou máte v kuchyňské lince

Sklo na troubě tmavne nenápadně. Pár pečených kuřat, jeden koláč, který přetekl, a najednou musíte otevírat dvířka, abyste zjistili, jestli je bábovka hotová. Hnědé mapy na vnitřní straně skla navíc obyčejným přetřením hadrem nezmizí.
Pomůže surovina, kterou má většina domácností v kuchyni hned vedle mouky a cukru. Kromě ní budete potřebovat jen vodu, měkký hadřík a trochu trpělivosti, protože hlavní práci za vás odvede čas.
Pasta, která pracuje za vás
Řeč je o jedlé sodě. Nasypte ji do misky a přilévejte vodu jen po troškách, dokud nevznikne hustá kaše, která na svislém skle nesteče. Kaši pak naneste na vnitřní sklo dvířek tak, aby souvislou vrstvou překryla všechny hnědé skvrny.
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Patnáct minut z nadpisu je doba, po kterou má pasta na skle působit. Čtvrthodina je minimum, u silnější vrstvy jí klidně dopřejte půl hodiny. Během té doby nasákne do zaschlého tuku a změkčí ho.
Potom postupujte takto:
Sklo otřete navlhčeným hadříkem z mikrovlákna. Zbytky sody smyjte čistou vodou. Sklo vyleštěte dosucha, jinak na něm zůstanou bělavé šmouhy. Kdo chce lesk bez pruhů, může na závěr přetřít sklo vodou s trochou octa. Proč soda zabere na zapečený tuk
Jedlá soda je chemicky hydrogenuhličitan sodný. Rozpuštěním ve vodě vzniká zásaditý roztok, který mastnotu narušuje. Drobné krystalky sody navíc při otírání pracují jako šetrné brusivo. Přischlé kousky jídla z povrchu dostanou a na skle po nich rýhy nezůstanou.
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Autorka amerického webu The Kitchn popsala, že na dvířka své trouby vyzkoušela téměř tucet různých metod. Jako nejspolehlivější jí nakonec vyšla právě obyčejná pasta ze sody a vody, kterou má vždycky po ruce.
Silné chemické čističe trub s obsahem louhu si sice s tukem poradí rychleji, jenže jsou žíravé. Při práci s nimi patří na ruce rukavice, oči je potřeba chránit také a výpary z přípravků se nemají vdechovat. Ne každý takový přípravek se přitom hodí na sklo dvířek nebo na speciální povrchy trouby, proto se řiďte etiketou i návodem k troubě.
Chyby, kvůli kterým sklo poškrábete
S čištěním počkejte, dokud trouba po posledním pečení úplně nevystydne. Sklo by mělo být na dotek studené. Při roztírání pasty se hodí gumové rukavice, případně ji můžete nanášet štětcem nebo kartáčkem.
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Častou chybou je sáhnout po drátěnce. Ocelová vlna, tekutý písek ani čisticí krémy s hrubými zrnky se ke sklu trouby nehodí, protože na povrchu nechávají drobné rýhy. Mnohem lepší službu udělá měkká houbička, obyčejný hadřík nebo utěrka z mikrovlákna.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Na sklo trouby nepatří Na sklo trouby se hodí drátěnka z ocelové vlny měkká houbička tekutý písek obyčejný hadřík krémy s hrubými zrnky utěrka z mikrovlákna Když skvrny pořád drží
Na nánosy, které se pekly měsíce, jedno kolo často nestačí. Pastu pak naneste znovu, případně ji nechte působit déle. Návody na čištění celé trouby sodou počítají i s variantou přes noc.
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Poslední tvrdé ostrůvky připálenin jemně odloupněte plastovou stěrkou, dokud je sklo ještě vlhké. Pokud se mastnota dostala mezi vrstvy skla, řada trub umožňuje skleněný panel vyjmout. Přesný postup popisuje návod k vašemu modelu, tak se ho držte.
Nemáte sodu? Zkuste prášek do pečiva
Jedlá soda patří mezi složky kypřicího prášku. Proto se na sklo trouby dá použít i obyčejný sáček prášku do pečiva. Obsah sáčku vysypte do misky, po troškách přidávejte vlažnou vodu a míchejte, dokud nevznikne mazlavá hmota. Natřete ji na sklo a dejte jí třicet až šedesát minut. Nakonec ji stáhněte vlhkou houbičkou a sklo přetřete čistým mokrým hadříkem.
Ať už sáhnete po čemkoli, příště si ušetříte práci, když budete dvířka otírat častěji. Čerstvě vystříknutý tuk setřete téměř bez námahy, zatímco nános z několika měsíců už vyžaduje pastu i drhnutí.
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Zdroje: https://www.thekitchn.com/best-way-to-clean-oven-door-23200324, https://www.hunker.com/2021826/how-to-clean-glass-oven-door-vinegar-baking-soda, https://www.novinky.cz/clanek/jak-na-to-jak-vycistit-troubu-40545513, https://www.testado.cz/jak-vycistit-troubu/, https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blog/jak-vycistit-sklenene-dvere-u-trouby-nas-pruvodce-a-tipy/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrogenuhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD, https://www.skrblik.cz/navod/jak-vycistit-troubu/, https://www.action.com/cs-cz/blog/cisteni/cisteni-trouby/, https://www.bobvila.com/articles/how-to-clean-oven-window-glass/