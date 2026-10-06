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Reflection Canyon vypadá jako nedotčená příroda. Jeho slavnou podobu ale spoluvytvořila přehrada

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Modrá voda se obtáčí kolem mohutných skal a vytváří výhled, který působí téměř nereálně. Reflection Canyon v Utahu však není neměnný přírodní obraz. Jeho dnešní vzhled spojuje dávnou erozi s napuštěním nádrže Lake Powell a s hladinou, která postupně odkrývá nebo zakrývá další části krajiny.
Reflection Canyon vypadá jako nedotčená příroda. Jeho slavnou podobu ale spoluvytvořila přehrada

Reflection Canyon vypadá jako nedotčená příroda. Jeho slavnou podobu ale spoluvytvořila přehrada

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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