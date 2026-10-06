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Likérové špičky s jemným krémem a čokoládou: Retro cukrářská klasika s postupem jak si je připravit doma

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Likérové špičky dělám hlavně ve chvíli, kdy chci na stůl něco svátečního a trochu starosvětského. Nejsou to sušenky hotové za deset minut, ale když si práci rozdělím do dvou dnů, jde to překvapivě klidně. U tohoto receptu je pro mě nejdůležitější hustší vaječný koňak, studená kakaová hmota a tenký čokoládový film na piškotu, díky kterému spodek nezměkne.
Obrázek k receptu s názvem Když přijde chuť na něco výjimečného: likérové špičky potěší jemným krémem, čokoládou i retro kouzlem

Obrázek k receptu s názvem Když přijde chuť na něco výjimečného: likérové špičky potěší jemným krémem, čokoládou i retro kouzlem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když přijde chuť na něco výjimečného: likérové špičky potěší jemným krémem, čokoládou i retro kouzlem
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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