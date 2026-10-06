Likérové špičky s jemným krémem a čokoládou: Retro cukrářská klasika s postupem jak si je připravit doma

Likérové špičky z cukrárny si pamatuju až podezřele dobře. Dlouho patřily k věcem, po kterých jsem v cukrárně sahala skoro automaticky. Později jsem je zkusila udělat doma a zjistila jsem, že to při troše trpělivosti opravdu jde. Není to cukroví na deset minut, takové to mezi kávou a utřením linky. Když se ale práce rozdělí do dvou dnů, dá se zvládnout bez velkého stresu. U tohohle receptu si hlídám hlavně hustší , dobře vychlazenou kakaovou hmotu a tenkou vrstvu vaječný koňak čokolády na piškotu, protože právě ta podrží spodek, aby hned nepovolil.
Likérové špičky vypadají slavnostně, ale jejich základ není žádná cukrářská alchymie. Nejdřív se uvaří kakaová hmota, ta musí pořádně vystydnout, potom se vyšlehá s tukem a stříká se na piškoty nebo na malé domácí buflerky. Dneska se často připravují i ve formičkách, někdo do nich dává nebo šlehačku. Mně ale pořád nejvíc sedí tahle mascarpone retro domácí varianta: uvnitř koňak, zvenku čokoláda a žádné velké vymýšlení navíc.
Můj tip je docela prostý: Pokud je děláte poprvé, nezačínejte rovnou obří dávkou. Klidně vezměte kupované kulaté piškoty. Ušetříte si jednu část práce a můžete se soustředit hlavně na hustotu náplně, tvar špiček a namáčení v čokoládě. Proč jsou likérové špičky trochu jiná cukrářská práce
U likérových špiček rozhoduje víc než jinde
teplota a načasování. Kakaová hmota nesmí zůstat vlažná, jinak se rozjede a tvar nedrží. Koňak zase nemá být řídký, protože by ze špičky prostě vytekl. V domácích receptech se proto často objevuje sušené mléko. Vaječný koňak lehce zahustí, ale nepřebije jeho chuť. Recept na domácí likérové špičky s vaječným koňakem
Tahle verze vychází z tradičního domácího postupu. Nejlépe se s ní pracuje ve chvíli, kdy si přípravu rozdělíte na dvě části.
Doba přípravy: přibližně 60 minut + chlazení Doba odležení a chlazení: nejméně 4 hodiny, ideálně přes noc Počet kusů: asi 22 špiček Ingredience pro přípravu
Kakaová hmota: 70 g cukru krystal nebo krupice 20 g sójové mouky, hladké odtučněné 10 g kakaa 100 ml vody 50 g čokolády na vaření 100 g ztuženého 100% tuku, změklého
Dokončení: 22 ks kulatých piškotů 80 g čokolády na potření a namáčení 20 g ztuženého tuku do čokoládové polevy 120 až 150 ml vaječného koňaku 1 až 2 lžíce sušeného mléka na zahuštění koňaku
Připravte si také cukrářský sáček a ideálně speciální nástavec na likérové špičky. Bez něj se to dá udělat také, jen nebudou špičky tak pravidelné a většinou vyjdou menší. Pevnější zdobicí špička v takovém případě práci docela zachrání. Postup přípravy likérových špiček v retro podobě
1. Do menšího rendlíku nasypte
cukr, sójovou mouku a kakao, potom přilijte vodu. Směs dobře rozmíchejte, aby v ní nezůstaly hrudky, a na mírném plameni vařte asi 4 minuty. Míchejte ji průběžně. U dna se umí přichytit rychleji, než by člověk čekal.
2. Rendlík stáhněte z plotny a do horké směsi přidejte nalámanou
čokoládu na vaření. Míchejte, dokud se nerozpustí a hmota nebude hladká. Pak ji nechte vychladnout. Klidně do druhého dne, nic se jí nestane.
3. Do úplně studené hmoty postupně zašlehejte
změklý ztužený tuk. Tady není dobré spěchat. Směs má být hladká, trochu nadýchanější a bez viditelných kousků tuku. Pár minut navíc se v tomhle kroku pozná.
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4. Hotovou kakaovou hmotu dejte na chvíli do lednice. Nemá ztvrdnout na blok, jen se potřebuje zpevnit natolik, aby šla vytlačovat sáčkem a nesjížděla z piškotu.
Mezitím si připravte piškoty
5. Rozpusťte část
čokolády s trochou ztuženého tuku a každý piškot z jedné strany slabě potřete. Je to nenápadný krok, ale důležitý. Piškot se díky téhle vrstvě po naplnění nerozmáčí tak rychle.
6. Kakaovou hmotu přendejte do cukrářského sáčku a na piškoty nastříkejte duté kužely. Se speciálním nástavcem to jde nejsnáze, protože otvor pro náplň zůstane uvnitř volný. Trochu hmoty si nechte stranou, později se bude hodit na uzavření špiček.
Foto: Cocoky.cz, Na piškoty nastříkejte duté kužely.
7. Vytvarované špičky dejte pořádně vychladit. Čím studenější budou, tím méně problémů udělají při další práci. Doma se nebráním ani krátkému namražení, hlavně před plněním a namáčením.
8.
Vaječný koňak promíchejte se sušeným mlékem. Začněte jednou lžící, druhou přidejte až podle potřeby. Výsledkem má být náplň hustší, ale pořád tekutá. Nemá se vsakovat do stěn ani utíkat ven.
9. Studené špičky naplňte koňakem. Jde to i lžičkou, ale cukrářský sáček nadělá méně nepořádku na lince i na prstech. Otvor nahoře potom uzavřete odloženou
kakaovou hmotou. Foto: Cooky.cz. Vychlazené kužely naplňte koňakem. Foto: Cooky.cz, Otvor nahoře uzavřete odloženou kakaovou hmotou.
10. Zbytek
čokolády rozpusťte s tukem na hladkou polevu. Každou špičku do ní krátce namočte. Pracujte svižně, protože na studeném krému čokoláda tuhne skoro okamžitě a povrch pak vypadá čistěji. Foto: Cooky.cz, Každou špičku namočte krátce do čokoládové polevy.
11. Hotové likérové špičky dejte do chladu alespoň na
2 hodiny. Podávejte je dobře vychlazené. V lednici vydrží několik dní, jen je zavřete do krabice, aby nenatáhly vůni ostatních potravin. Rady a tipy k přípravě likérových špiček Když je koňak příliš řídký, nepřilévejte další. Zahušťujte ho sušeným mlékem po malých dávkách a po každém přidání ho chvíli promíchejte. Pokud se kakaová hmota při stříkání láme nebo trhá, bývá nejspíš moc studená. Nechte ji pár minut stát na lince. Na namáčení do čokolády se nejlépe hodí opravdu studené špičky. Poleva na nich rychle zatuhne a nestéká v příliš silné vrstvě. Pokud chcete jemnější chuť, můžete část čokolády nahradit polevou s vyšším podílem mléčné čokolády. Jestli si chcete práci rozdělit, první den uvařte a vyšlehejte kakaovou hmotu, potřete piškoty čokoládou a připravte si polevu. Druhý den zůstane tvarování, plnění a namáčení. U likérových špiček tohle rozložení šetří čas i nervy.
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