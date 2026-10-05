Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Lidské bestie: Herodes vraždil vlastní rodinu. Jeho nejznámější zločin však historie nepotvrdila

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V evropské paměti zůstal především jako král, který nechal zabíjet betlémské děti. Historikové ale právě u tohoto příběhu narážejí na nedostatek nezávislých dokladů. U jiných Herodových činů je obraz mnohem pevnější: popravená manželka, mrtví synové a dvůr, kde se blízkost k panovníkovi mohla stát rozsudkem smrti.
Lidské bestie: Herodes vraždil vlastní rodinu. Jeho nejznámější zločin však historie nepotvrdila

Lidské bestie: Herodes vraždil vlastní rodinu. Jeho nejznámější zločin však historie nepotvrdila

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 17:11

Reklama
Další články z Kód Enigma
Norové si odhlasovali prohibici. Dnes alkohol prodávají v obchodech, které vás nemají přimět koupit víc
Norové si odhlasovali prohibici. Dnes alkohol prodávají v obchodech, které vás nemají přimět koupit víc
Co kdyby Hitler zemřel na Sommě? Jedna střepina mohla změnit dějiny, ale nezaručila by Evropě mír
Co kdyby Hitler zemřel na Sommě? Jedna střepina mohla změnit dějiny, ale nezaručila by Evropě mír

Dne 5. října 1916 zasáhla Adolfa Hitlera střepina. Tehdy byl sedmadvacetiletým vojákem, jehož smrt by se...

Podvodný e-mail může mít v době AI perfektní češtinu. Rozhodující je, kam vás posílá a co po vás chce
Podvodný e-mail může mít v době AI perfektní češtinu. Rozhodující je, kam vás posílá a co po vás chce

Logo banky vypadá správně, oslovení zná vaše jméno a text neobsahuje jedinou chybu. Přesto může jít o...

Na severní pól chtěli doletět balonem. Po třech dnech začal boj o přežití, jehož konec zůstává záhadou
Na severní pól chtěli doletět balonem. Po třech dnech začal boj o přežití, jehož konec zůstává záhadou

Tři muži, vodíkový balon a přesvědčení, že moderní technika dokáže překonat arktický led. Výprava Salomona...

Tisíc let stará Bible ukrývala mnohem víc než Genesis. Její pergamen uchoval biologický archiv středověké Evropy
Tisíc let stará Bible ukrývala mnohem víc než Genesis. Její pergamen uchoval biologický archiv středověké Evropy

Středověký písař zanechal v knize text. Zvíře, z jehož kůže vznikl pergamen, v ní ale zanechalo něco...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.