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Dana Drábová si své největší tajemství odnesla do hrobu. Pravda vyšla najevo až po její smrti

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Rok uplynul od chvíle, kdy zemřela Dana Drábová (†64), respektovaná jaderná odbornice a žena, jejíž hlas znal téměř každý. O soukromí mluvila jen výjimečně. Teprve po jejím odchodu se veřejnost dozvěděla, že po jejím boku dlouhá léta stála partnerka Markéta Pávová. Zatímco mnoho lidí reagovalo s úctou, na internetu se objevily i kruté komentáře.
Dana Drábová byla fenomenální žena

Dana Drábová byla fenomenální žena

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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