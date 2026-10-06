Reklama
Za naši žárlivost může evoluce: „V lebce máme mozek pračlověka v moderním světě a stejné instinkty“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud jde o vztahy, lásku, sex a podvádění, řídíme se stejnými instinkty jako pravěcí lidé. Zcela jinak však podvádějí muži a jinak ženy. A žárlivost je doslova evoluční emocí, tvrdí evoluční psycholog.
Za naši žárlivost může evoluce: „V lebce máme mozek pračlověka v moderním světě a stejné instinkty“Zdroj: Roni Setiawan / Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 06.10.2026 08:30
Reklama
Móda ve starověku: Od bederních roušek po tógy a chitony
Móda je jedním z aspektů kultury, který se vyvíjel po celou historii lidstva. Každá doba a kultura měla své...
Anglická královna cestovala často pod falešným jménem. Proč? A byla odhalena?
Nikdo neznal „hraběnku z Kentu" nebo „hraběnku z Hohenembs". Ale Švýcaři se nenechali zmást a věděli, kdo...
Dante Alighieri byl naprosto unikátní spisovatel. Víme, co znamená každý kruh z 9 kruhů pekla
Rozsáhlý epos Božská komedie od italského básníka Danteho patří mezi nejvýznamnější díla světové...
Kvíz: Bagdádská baterie, starověký objekt, který mohl být použit jako galvanický článek pro pokovování
Pojďme společně odhalit tajemství, které v sobě skrývá tajemná bagdádská baterie, starověký artefakt, který...
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
Úterní díl Ulice: Kolem Soni se opět rozvíří vody a u Adriany doma se otevře citlivé téma, o kterém se odmítá bavit
V Telce
dnes, 09:18
3 min
Krtci opustí zahradu dobrovolně, když do tunelu nasměrujete obyčejnou hadici. Druhá metoda s plevelem funguje ještě lépe
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 09:17
2 min
Ani strouhanka, ani vejce. Smažený květák bude křupavý jako z restaurace díky 1 věci ze spíže
Bruneta v kuchyni
dnes, 09:11
4 min
Zkušební jízda se zvrtla. Zájemce o auto s ním odjel do jiného města
Ostravská Drbna
dnes, 09:11
1 min
Reflection Canyon vypadá jako nedotčená příroda. Jeho slavnou podobu ale spoluvytvořila přehrada
Kód Enigma
dnes, 09:11
3 min
Reklama
Dlužil peníze, a proto zradil. Německo řeší obří skandál, zatčen exšéf rozvědky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:10
Zapomeňte na kypřicí prášek. Bábovka bude o až 19 % vyšší, když do těsta přidáte 1 tekutinu
Bruneta v kuchyni
dnes, 09:09
4 min
Citrony a brambory mohou posloužit k výrobě elektřiny. Neobvyklý pokus lze snadno uskutečnit také doma
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:08
2 min
Jedno z nejslavnějších studií končí v agónii. Tom Cruise natočil největší propadák kariéry
Kinobox.cz
dnes, 09:05
3 min
Robot už operuje i v Náchodě. Lékařům přidává přesnost, pacientům šetří síly
Hradecká Drbna
dnes, 09:05
1 min
Reklama
Náklaďák s odpadem se převrátil na kruháči, chodník zasypala suť i židle
Plzeňská Drbna
dnes, 09:05
1 min
Dacia chystá elektromobil za méně než 300 tisíc korun. Váží 450 kg a vyrobí ho v Číně, ale má to háček
Mobify.cz
dnes, 09:02
5 min
Bulharská loď terčem dronového útoku. Posádka je nezvěstná, zlobí se premiér
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:00
Nenechavec si nabalil batoh kradeným masem, pak se děly věci
Brněnská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Jedny černé kalhoty, 5 úplně jiných životů. Do práce, na kafe, na cestu i na večer
Poudree.cz
dnes, 09:00
2 min
Reklama
Na Česko se valí mrazy. Meteorologové vydali varování
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
2 min
Slavná podvodnice v unikátním dokumentu. Očekávaný snímek Uvidíš všechno míří do kin
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:00
Je problém použití medu do horkého čaje? Kolem zlatavého produktu koluje řada nesmyslů
BetterLife
dnes, 08:58
3 min
Italové to dělají po generace. 1 lžíce téhle suroviny do rajčatové omáčky a zmizí z ní kyselost
Bruneta v kuchyni
dnes, 08:58
3 min
Mnohamiliardový tendr má vítěze. Klíčová část D35 by se mohla stavět ještě letos
Hanácká Drbna
dnes, 08:54
1 min
Reklama
Lehečka - Alcaraz. Senzační začátek! Čech hned bere soupeři servis
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 08:46
V září se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí, dvakrát víc než v srpnu
Pražská Drbna
dnes, 08:45
1 min
Připečená dvířka trouby budou čistá za 15 minut. Stačí 1 věc, kterou máte v kuchyňské lince
Bruneta v kuchyni
dnes, 08:45
4 min
Špion v čele špionů? Policie zadržela bývalého šéfa německé rozvědky, podezírá ho z předávání informací
HN.cz
dnes, 08:41
Litva udělala první krok ke zrušení ústavního zákazu jaderných zbraní
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:37
Reklama
Z gigantické vyhlídkové lavičky lze dohlédnout přes Šumavu až na daleké Alpy
Plzeňská Drbna
dnes, 08:36
3 min
Likérové špičky s jemným krémem a čokoládou: Retro cukrářská klasika s postupem jak si je připravit doma
Cooky.cz
dnes, 08:35
5 min
Radiátor nahoře hřeje a dole zůstává studený? Příčina je jasná, odstraníte ji sami
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
5 min
Za naši žárlivost může evoluce: „V lebce máme mozek pračlověka v moderním světě a stejné instinkty“
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
3 min
Plíšková u veteránu, Šmicer ve svém Mercedesu. Co všechno se dá nafotit s ojetinami
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:30
Reklama
Evenepoel vyhrál Evropu o 2,8 tisíciny sekundy. Ciccone teď chce vidět fotografii, která dokazuje, že opravdu prohrál
Vše o sportu
dnes, 08:28
2 min
Bombardéry nejsou v bezpečí. USA stáhly letouny z Británie, bojí se dlouhých prstů Teheránu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:27
Česko je víc než Kafka a Kundera, píše německý tisk před veletrhem ve Frankfurtu
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:20
Krvavý útok v Casinu Babylon Liberec: Těžce zraněná obsluha, útočník je v cele
Liberecká Drbna
dnes, 08:19
1 min
Československo se po Mnichovu začalo rozpadat zevnitř. Slováci využili oslabení Prahy a vykročili směrem k Hitlerovi
kroniQa
dnes, 08:17
4 min
Reklama
Antimonopolní úřad versus Plzeňský Prazdroj. Zástupci ÚOHS se zaměřili na prodej piva do hospod a restaurací
HN.cz
dnes, 08:16
Dana Drábová si své největší tajemství odnesla do hrobu. Pravda vyšla najevo až po její smrti
Aplausin.cz
dnes, 08:12
2 min
Jak může být voda ledem, kapalinou i neviditelným plynem? A zvládnou to také jiné látky?
Kód Enigma
dnes, 08:10
4 min
Eugen Berwald šel vykrást luxusní nevěstinec. Když se majitel vrátil dřív, během chvíle zemřelo šest lidí
Psychologie zločinu
dnes, 08:10
13 min
Tradiční výstava dýní v botanické zahradě v Troji se zaměří na pravěký svět
Náš REGION
dnes, 08:09
1 min
Reklama
Reklama
Dřív neuvěřitelný scénář: Rychlý vpád Američanů, partyzánský boj. Kanada už má plán
Lehečka - Alcaraz. Senzační začátek! Čech hned bere soupeři servis
Annelie ze Zrádců má slavné rodiče. V posteli měla Mádla a výhru jí má zajistit tajný notýsek
Lidské bestie: Herodes vraždil vlastní rodinu. Jeho nejznámější zločin však historie nepotvrdila
KVÍZ: Jen opravdový fanoušek pozná všechny seriálové doktory. Otestujte se
Reklama
Reklama