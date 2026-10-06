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Náklaďák s odpadem se převrátil na kruháči, chodník zasypala suť i židle

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Dennívýzva
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Neobvyklou nehodu řešili policisté a hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Na kruhovém objezdu se tam převrátil nákladní vůz převážející různorodý odpad, například větve, prkna a staré židle.
Náklaďák s odpadem se převrátil na kruháči, chodník zasypala suť i židle

Náklaďák s odpadem se převrátil na kruháči, chodník zasypala suť i židle

Zdroj: Hasiči města Dobřany
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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