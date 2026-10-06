Ani strouhanka, ani vejce. Smažený květák bude křupavý jako z restaurace díky 1 věci ze spíže

Obalovaný květák patří k jídlům, která doma umí zklamat. Kůrka změkne dřív, než se dostane na talíř, a na ubrousku po ní zůstane mastná skvrna. Restaurace přitom na křupavý výsledek nepotřebují nic zvláštního. Stačí jim sáček, který většina z nás má ve skříňce vedle cukru a prášku do pečiva.
Proč domácí obal tak rychle změkne
Mouka i strouhanka do sebe při smažení dostanou spoustu oleje, takže obal brzy ztěžkne a ztratí pevnost. Pšeničná mouka navíc neobsahuje jen škrob. Je v ní i lepek, tedy bílkoviny, které se v horkém oleji stáhnou a vytvoří tužší, gumovitou vrstvu. Z pečlivě obaleného květáku se pak po pár minutách na talíři stane spíš měkký polštářek než křupavá pochoutka.
Čistý škrob se chová jinak. Horko z něj rychle vyžene vodu a kolem kousku zůstane tenká skořápka, která pod zuby praská.
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Rozdíl vyzkoušeli kuchaři amerického magazínu Milk Street v testu z roku 2020 na smaženém kuřeti. Kousky obalené jen ve škrobu křupaly nejvíc a křupavé zůstaly i po vychladnutí. Se samotnou moukou vyšel obal těžký a mastný.
Škrob, který máte ve skříňce
Tou jednou věcí je bramborový nebo kukuřičný škrob. Bramborovému se u nás často říká podle známé značky Solamyl. Doma oba většinou končí v krémech nebo v omáčkách, které je potřeba zahustit.
V rozpáleném oleji se ze škrobu kolem každého kousku utvoří tenký a tuhý plášť, kterým projde jen málo mastnoty. Kuchaři ho proto rádi používají i u řízků nebo u ryb.
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U amerického pálivého květáku se usmažené růžičky ještě promíchají s omáčkou a kůrka přesto nezvlhne. Postará se o to škrob. S vodou vytvoří hustou lepivou hmotu, která se v horkém oleji lehce nafoukne a zpevní.
Mouky se nemusíte vzdát úplně. I směs, ve které je zhruba polovina škrobu a polovina hladké mouky, křupe znatelně víc než mouka samotná.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Obal Jak se chová při smažení Samotná pšeničná mouka nasaje spoustu oleje; lepek z ní vytvoří tužší, gumovitou vrstvu; obal je těžký, mastný a brzy ztratí pevnost Čistý bramborový nebo kukuřičný škrob horko z něj rychle vyžene vodu; kolem kousku se utvoří tenký, tuhý plášť, kterým projde jen málo mastnoty; v testu Milk Street křupal nejvíc i po vychladnutí Zhruba půl škrobu a půl hladké mouky křupe znatelně víc než samotná mouka Jak to dělají v indických restauracích Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako z hospody
Smažený květák bez vajec a strouhanky není žádná novinka. V jižní Indii ho znají pod jménem Gobi 65 a tamní restaurace ho běžně nabízejí jako oblíbený zeleninový předkrm.
Růžičky se tam obalují v hustém těstíčku z mouky, škrobu, rýžové mouky, koření a vody. Vejce v něm chybí úplně a o křupavost se stará právě škrob spolu s rýžovou moukou.
Kdo chce chuť jako v indické restauraci, přidá do těstíčka mletou papriku, zázvor a česnek.
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Ještě před vařením rozdělte velké kusy na menší růžičky přibližně stejné velikosti, aby byla celá dávka hotová najednou. Větší kousek by na povrchu zhnědl dřív, než by se prohřál až ke stonku.
Syrová růžička se v oleji propéká dlouho a obal by mezitím mohl zbytečně ztmavnout. Proto ji nejdřív ponořte na tři až pět minut do vroucí osolené vody. Zelenina změkne a zároveň se prosolí.
Když se růžičky na pár minut povaří v osolené vodě, změknou a obal pak v oleji nestihne zbytečně ztmavnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pak ji nechte pořádně okapat a oschnout. Nejrychleji to jde, když růžičky rozložíte na čistou utěrku a chvíli počkáte. Voda, která zůstane na povrchu, by bránila tomu, aby se obal pevně přichytil.
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Při smažení postupujte takto:
Těstíčko rozmíchejte tak husté, aby se růžičky dobře obalily, ale ze lžíce ještě pomalu stékalo. Smažte v dobře rozpáleném oleji, ve kterém se kolem ponořené růžičky okamžitě objeví bublinky. Ve vlažném oleji obal nasákne a zůstane měkký. Do hrnce nedávejte příliš růžiček najednou, protože každá dávka olej ochladí. Hotový květák nechte krátce okapat na papírové utěrce a podávejte hned, dokud je horký.
K české klasice se hodí vařené brambory a tatarka. Indická verze se servíruje s kolečky cibule a měsíčkem citronu.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11724-rizky-budou-krupat-jako-z-restaurace-pomuze-obycejny-solamyl/, https://www.177milkstreet.com/2020/06/off-the-air-jul-aug-2020, https://www.americastestkitchen.com/articles/4304-3-reasons-why-our-buffalo-cauliflower-is-a-perfect-game-day-recipe, https://www.apetitonline.cz/jak-na/krupavy-rizek-bez-mastnoty-panko-lupinky-vlocky-misto-strouhanky, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/v-cem-obalit-rybu-aby-nebyla-mastna-rady-a-tipy/, https://forbes.cz/vege-srdcovka-co-neurazi-ani-masare-obalovany-kvetak-zdraveji/, https://sharmispassions.com/gobi-65-recipe-restaurant-style, https://www.yummytummyaarthi.com/gobi-65-recipe-restaurant-style/