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Jedny černé kalhoty, 5 úplně jiných životů. Do práce, na kafe, na cestu i na večer

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Černé kalhoty jsou módní ekvivalent člověka, který nikdy nedělá drama a přesto zachrání půlku večírku. Samy o sobě nejsou nejhlasitějším kusem šatníku, ale právě proto zvládnou během jednoho týdne kancelář, víkend, letiště i večeři. Tentokrát si nejdřív vybereme pět situací. Stylingovou bitvu si necháme na potom.
Jedny černé kalhoty, 5 úplně jiných životů. Do práce, na kafe, na cestu i na večer

Jedny černé kalhoty, 5 úplně jiných životů. Do práce, na kafe, na cestu i na večer

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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