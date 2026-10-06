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Evenepoel vyhrál Evropu o 2,8 tisíciny sekundy. Ciccone teď chce vidět fotografii, která dokazuje, že opravdu prohrál

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Remco Evenepoel získal evropský titul po jednom z nejtěsnějších dojezdů, jaké cyklistika nabízí. Giulio Ciccone prohrál podle oficiálního výsledku o pouhých 0,0028 sekundy. Ital výsledek formálně nenapadá, ale po opakovaném sledování dostupných záběrů žádá pořadatele o zveřejnění přesného fotofiniše.
Evenepoel vyhrál Evropu o 2,8 tisíciny sekundy. Ciccone teď chce vidět fotografii, která dokazuje, že opravdu prohrál

Evenepoel vyhrál Evropu o 2,8 tisíciny sekundy. Ciccone teď chce vidět fotografii, která dokazuje, že opravdu prohrál

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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