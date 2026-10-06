Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Z gigantické vyhlídkové lavičky lze dohlédnout přes Šumavu až na daleké Alpy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Gigantickou „kochací“ lavičku najdete nově mezi Malesicemi a Dolním Vlkýšem na území Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice, který její vznik financoval. Vidět je z ní nejen celá Plzeň, ale při dobré viditelnosti lze dohlédnout přes Šumavu až na Alpy. V roce 2023 proslavila Plzeň jiná kuriózní lavička.
Z gigantické vyhlídkové lavičky lze dohlédnout přes Šumavu až na daleké Alpy

Z gigantické vyhlídkové lavičky lze dohlédnout přes Šumavu až na daleké Alpy

Zdroj: Richard Beneš, Martin Kadaně
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:36

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Falešné cedule varují před smrtící pseudovzteklinou, veterináři se od nich distancují
Falešné cedule varují před smrtící pseudovzteklinou, veterináři se od nich distancují
Auto kličkovalo, prudce brzdilo a zrychlovalo. Cizinec za volantem strážníky překvapil
Auto kličkovalo, prudce brzdilo a zrychlovalo. Cizinec za volantem strážníky překvapil

Auto kličkující ze strany na stranu, prudce zrychlující, následně ostře brzdící a opakovaně měnící směr...

Vyčerpaní rodiče si mohou užít večer jen ve dvou, školka jim děti pohlídá
Vyčerpaní rodiče si mohou užít večer jen ve dvou, školka jim děti pohlídá

S pilotním projektem večerního hlídání přišla 54. MŠ v plzeňské Doubravce. Prozatím ho nabízí jednou za...

Vážně zraněný senior zůstal zaklíněný v autě převráceném na střechu
Vážně zraněný senior zůstal zaklíněný v autě převráceném na střechu

V příkopu a převrácený na střechu skončil osobní automobil značky Ford, který v pondělí havaroval na...

Plzeň vzpomíná na Václava Havla. Politici k jeho lavičce položili věnce a dělali si fotky
Plzeň vzpomíná na Václava Havla. Politici k jeho lavičce položili věnce a dělali si fotky

První polistopadový prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Jeho památku si připomínají také...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.