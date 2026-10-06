Z gigantické vyhlídkové lavičky lze dohlédnout přes Šumavu až na daleké Alpy

„Je to takzvaná „kochací“ lavička. V Alpách jich jsou desítky a vždy jsem je chtěl mít i u nás. Postavili jsme ji mezi Malesicemi a Dolním Vlkýšem, na kopci Stráž, což je vlastně nejvyšší bod celého našeho města. Je odtud krásný výhled na celou Plzeň. Máte ji tady jako na dlani. Je často vidět i Šumava a některé dny v roce jsou dokonce vidět i ty Alpy. Přijďte se na ni taky podívat a pokochat se,“ uvedl Aleš Tolar (STAN), starosta Malesic a náměstek plzeňského primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.
Nelze vyloučit, že tato gigantická „kochací“ lavička nezůstane dlouho sama a další se objeví na jiných místech s atraktivním výhledem. Autorem obří lavičky je šikovný Martin Kadaně. Lavičku najdete na souřadnicích 49°46'44.2"N 13°17'31.5"E. Řadě lidí se obří lavička líbí, mnozí už se ji chystají navštívit a těší se, až k ní vyrazí na procházku.
A jak už to tak bývá, najde se i řada kritiků.
„Skvělé, hlavně pro starší lidi a důchodce, kteří na ten nesmysl moc rádi polezou, aby si odpočinuli a pokochali se pohledem na Plzeň. Mohly tam za ty peníze stát 2–3 normální lavičky i s přístřeškem proti slunci a dešti,“ napsal David. A v podobném duchu byl i další příspěvek v diskusi. „Raději udělejte lavičky u zastávky U Práce směr CAN. Tam naříkají důchodci čekající na trolejbus,“ uvedl zase Jiří. Lavička Pata a Mata pobavila celé Česko
Jinou lavičkou se celorepublikově proslavilo město Plzeň v dubnu 2023 a pobavilo se tehdy opravdu celé Česko. Naprosto bizarní lavička, která si okamžitě vysloužila jméno Lavička Pata a Mata, vznikla na zastávce v Plzni-Radčicích na trase nově dokončené etapy Západního okruhu Plzně. Lavička postavená ve svahu měla sedák v levé části asi jen 20 cm nad zemí. Dospělý člověk sedící na lavičce vypadal velmi komicky. Jako první médium na ni upozornila Plzeňská Drbna.
Lavička po úpravě a před úpravou
Na první pohled zastávka působila jako optický klam nebo jako stavba postavená nakřivo. Ale lavička byla skutečně v rovině. Byla však umístěna v poměrně příkrém svahu. Pokud si sedl dospělý člověk v její levé části, měl kolena pod bradou a nevstávalo se mu úplně snadno.
Na bizarní lavičku se jezdili dívat lidé z celého Česka. Atrakce ale vydržela jen několik týdnů. Původní podobu lavičky nepovažovalo vedení města za vhodnou. Město proto zajistilo nápravu. Po jednoduché přestavbě, která se uskutečnila v naprosté tichosti, se stala lavička dvoustupňovou. Nejnižší část proslavené lavičky se zvedla zhruba o 20 centimetrů.
Mnozí lidé si tehdy ale přáli, aby zastávka zůstala právě tak, jak byla.
„První lavička v Plzni, která nediskriminuje lidi s gigantismem a nanismem. Pecka,“ komentoval dílo jeden občan na sociální síti. „A proč bychom nemohli mít trošku kuriózní lavičku na zastávce, která je navíc uživatelsky přívětivá pro malé lidi,“ říkala Markéta. A stejného názoru byl například i Štěpán. „Když už to tam je, tak bych to jako kuriozitu klidně nechal.“ A lavičku si přála zachovat i Eva. „Pokud je to rarita, tak super. Šikmou věž taky nikdo nenarovnal a kolik tam jezdí turistů. V létě bych otevřela stánek se zmrzlinou a nechala turisty fotit si selfíčka.“ Tato přání se bohužel nepodařilo naplnit.