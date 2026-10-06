Italové to dělají po generace. 1 lžíce téhle suroviny do rajčatové omáčky a zmizí z ní kyselost

Kyselost dokáže pokazit i omáčku, která na plotně probublávala celé odpoledne. V italských rodinách si s ní umějí poradit velmi jednoduše. Stačí jim k tomu jediná lžíce suroviny, kterou znáte hlavně z ranního chleba.
Stačí lžíce másla
Řeč je o másle. V řadě italských domácností se příliš kyselá omáčka tradičně zachraňuje kouskem másla, někdy také lžící mléka. Stejně dobře poslouží i sladká smetana. Mléka stačí jen malá troška, kterou do omáčky důkladně vmícháte.
Máslo i smetana fungují jako tlumič. Kyselé tóny ztratí ostrost a omáčka dostane kulatější a plnější chuť. Nemusíte přitom nic složitě odměřovat ani shánět speciální přísady.
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Za ostrou chuť můžou kyseliny, které rajčata přirozeně obsahují. Nejvíc je v nich kyseliny citronové a jablečné. Hodně ale záleží na zralosti. Plně vyzrálé plody mají víc cukru, který kyselost vyvažuje, kdežto nedozrálá rajčata chutnají výrazně kyseleji.
Na kyselost omáčky má velký vliv zralost rajčat, protože vyzrálé plody obsahují víc cukru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pozor i na plechovky. Někteří výrobci do konzervovaných rajčat přidávají kyselinu citronovou, aby hlídala jejich kyselost, a omáčka z nich pak bývá ostřejší. Před nákupem se proto vyplatí zkontrolovat složení na etiketě. Z čerstvých rajčat má smysl vařit hlavně v sezoně, kdy jsou opravdu vyzrálá. V zimě bývá lepší volbou kvalitní plechovka.
Omáčka, která proslavila máslo
Máslo v rajčatové omáčce proslavila Marcella Hazan. Autorka kuchařek vyrůstala v regionu Emilia-Romagna a italskou kuchyni pak přibližovala čtenářům v USA a Británii. Její nejznámější omáčka si vystačí se čtyřmi surovinami.
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Do hrnce jdou rajčata, máslo, cibule rozkrojená napůl a sůl. Vše se nechá probublávat bez poklice zhruba tři čtvrtě hodiny. Na kilogram rajčat recept počítá s pěti lžícemi másla, které krotí jejich kyselost a omáčku příjemně zjemňuje. Pět lžic zní jako hodně, jenže tady máslo tvoří základ celé omáčky. K záchraně už uvařené omáčky stačí výrazně menší dávka.
Cukr kyselost zamaskuje, soda ji neutralizuje
Po přidání cukru zůstanou kyseliny v omáčce v původním množství. Sladkost je pouze zamaskuje a s nimi často utlumí i typickou chuť rajčat. Jedlá soda působí chemickou reakcí. Jako zásada se s kyselinami sloučí a jejich množství sníží, což na hladině prozradí krátké zašumění a bublinky. Větší dávka ale omáčku připraví o výraz. Kdo to chce zkusit se sodou, vystačí si s nepatrným množstvím a ochutnávat by měl, až když se hladina uklidní.
Kuchaři z americké kulinářské redakce America’s Test Kitchen rozdělili jednu várku omáčky na menší porce, část dochutili cukrem a část sodou a pak je ochutnali vedle sebe. Lépe dopadla porce s cukrem, které přisoudili vyváženější a plnější rajčatovou chuť. Verze se sodou jim proti ní přišla trochu fádní. Máslo jde na kyselost třetí cestou, protože ji zjemní tukem a omáčku přitom nepřeslazuje.
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Tři suroviny v kostce:
Surovina Jak působí Na co si dát pozor Máslo tuk ztlumí ostré kyselé tóny přidávejte ho po lžících a mezi nimi ochutnejte Cukr kyseliny zůstanou, sladkost je jen zamaskuje může utlumit i chuť rajčat; v testu America’s Test Kitchen ale porce s cukrem chutnala lépe než se sodou Jedlá soda jako zásada kyseliny chemicky odbourá, hladina krátce zašumí větší dávka omáčku připraví o výraz Jak na to doma
Postupujte takto:
Do hotové omáčky vmíchejte lžíci másla, nechte ho rozpustit a ochutnejte. Pokud omáčka pořád štípe na jazyku, přidejte další kousek másla. Až když nestačí ani druhá dávka, sáhněte po cukru. Přisypávejte ho po špetkách a průběžně ochutnávejte.
Kdo chce kyselosti předejít už při vaření, může s rajčaty povařit mrkev. Její vlastní cukry omáčku jemně dosladí bez jediné lžičky cukru. Stačí ji vložit do hrnce ve větších kusech a před podáváním je vylovit.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-zachranit-omacku-kyselou-horkou-slanou-palivou, https://www.trend-online.com/food/salsa-di-pomodoro-acida-zucchero/, https://forbes.cz/k-dokonalosti-ji-staci-4-suroviny-lina-rajcatova-omacka-marcelly-hazan/, https://www.foodrepublic.com/1768431/marcella-hazan-tomato-sauce-butter-onion, https://www.americastestkitchen.com/how_tos/6605-using-baking-soda-to-tone-down-tomato-sauce, https://www.geopop.it/zucchero-bicarbonato-cosa-succede-salsa-pomodoro-eliminare-acidita-come/, https://www.toprecepty.cz/clanky/12195-jak-zachranit-prilis-kyselou-rajskou-omacku-a-spravne-ji-dochutit/, https://www.jimeto.cz/italska-rajcatova-omacka-se-muze-lehce-zvrtnout-poradime-jak-ji-zbavit-prilisne-kyselosti/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-udelat-rajcatovou-omacku-mene-kyselou