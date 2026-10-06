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Italové to dělají po generace. 1 lžíce téhle suroviny do rajčatové omáčky a zmizí z ní kyselost

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Kyselost dokáže pokazit i omáčku, která na plotně probublávala celé odpoledne. V italských rodinách si s ní umějí poradit velmi jednoduše. Stačí jim k tomu jediná lžíce suroviny, kterou znáte...
Italové to dělají po generace. 1 lžíce téhle suroviny do rajčatové omáčky a zmizí z ní kyselost

Italové to dělají po generace. 1 lžíce téhle suroviny do rajčatové omáčky a zmizí z ní kyselost

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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