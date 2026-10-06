Radiátor nahoře hřeje a dole zůstává studený? Příčina je jasná, odstraníte ji sami

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Představte si situaci: venku se ochladilo, spustíte topení a po chvíli zjistíte, že vrchní část radiátoru je rozpálená, zatímco spodek zůstává studený. Instinktivně sahají lidé po nářadí a plánují složité opravy. Přitom v řadě případů jde o zcela přirozený jev, který nevyžaduje žádný zásah.
Jak vlastně teplovodní systém funguje? Ohřátá voda z kotle nebo tepelného čerpadla proudí do radiátoru, kde předává energii kovovému tělesu a následně vzduchu v místnosti. Během této cesty se logicky ochlazuje a vrací se zpět chladnější. Mírný teplotní rozdíl mezi horní a dolní částí je tedy naprosto normální – závisí na rychlosti proudění, typu tělesa i vstupní teplotě.
Důležité je rozlišit normální stav od skutečného problému. Pokud je místnost dostatečně teplá a termostatický ventil pouze přiškrtil průtok, protože už bylo dosaženo požadované teploty, voda radiátorem protéká velmi pomalu a stihne vychladnout ještě před odtokem. To je v pořádku.
U moderních nízkoteplotních soustav s kondenzačními kotli nebo tepelnými čerpadly je výraznější teplotní rozdíl mezi vrškem a spodkem radiátoru (tzv. teplotní spád, například 50/30 °C) zcela záměrný. Chladnější zpátečka je totiž klíčová pro vysokou účinnost a správný chod těchto zdrojů.
Pozor byste měli dát až ve chvíli, kdy je nahoře těleso doslova vařící, celá spodní polovina zůstává dlouhodobě ledová a v pokoji navzdory naplno puštěnému topení mrznete. Takový stav jasně signalizuje výrazně omezený průtok nebo nahromaděné usazeniny uvnitř.
Než zavoláte topenáře: základní kontrola, která vás může zachránit
Předtím, než začnete hledat viníka v útrobách radiátoru, proveďte několik jednoduchých kroků. Dejte systému dostatek času na rozběh – po delší odstávce se těleso nezahřeje během pár minut a teploty se vyrovnávají postupně.
Zkuste nastavit termostatickou hlavici na maximum a ověřte, zda pokojový termostat právě neodstavil celý zdroj tepla. Zkontrolujte také proudění vzduchu kolem hlavice – tlusté závěsy, kryty nebo těsně přiražený nábytek mohou vytvářet teplou kapsu přímo u čidla, které pak ventil zavře předčasně.
Podívejte se na ostatní radiátory v domě či bytě. Pokud potíž trápí pouze jedno těleso, problém se týká konkrétního ventilu či radiátoru. Jsou-li chladná tělesa napříč celou nemovitostí, jádro potíží vězí v oběhovém čerpadle, hydraulickém vyvážení nebo samotném zdroji.
Mnoho lidí v takových momentech automaticky sahá po odvzdušňovacím klíči. To je však chyba. Odvzdušnění pomáhá při studené horní části radiátoru, nikoli při studeném spodku. Vzduch je lehčí než voda, hromadí se nahoře a vytváří polštář, který brání teplé vodě zaplnit vrchní registry. Doprovodným znakem bývá šplouchání či cinkání.
Pokud se vzduch potvrdí, stačí topení vypnout, nechat radiátor zchladnout a pomocí klíče přes odvzdušňovací ventil opatrně vypustit vzduch do připravené nádobky. Jakmile začne vytékat stálý proud vody, ventil se uzavře a u uzavřených okruhů se podle potřeby dopustí voda na správný tlak.
Skutečný viník: kal a hydraulická nevyváženost
Je-li radiátor nahoře horký a dole studený, vzduch za to nemůže. Opakované odvzdušňování nepomůže. Hlavním podezřelým bývá hydraulická nevyváženost soustavy nebo usazený kal na dně tělesa.
V topné vodě vznikají v průběhu let drobné nečistoty, kal a produkty koroze, ke kterým se mohou přidat minerální látky. Tyto těžší částečky gravitací klesají dolů, usazují se na dně radiátoru a vytvářejí vrstvu, přes kterou voda neproudí. Stejně se však projevuje i špatné vyregulování rozvodů, kdy do vzdálenějších těles proudí minimum vody.
V takovém případě postačí odborné vyvážení průtoků na regulačních ventilech bez nutnosti cokoliv vypouštět. Pokud odborník potvrdí zanesení nečistotami, nabízí se několik cest řešení.
První možností je aplikace specializované čisticí chemie do okruhu, která v systému cirkuluje předepsanou dobu a postupně rozpouští měkké kaly. Přípravek musí přesně odpovídat materiálům těles i zdroji tepla. Do topení nikdy nepatří běžné saponáty ani domácí směsi, které leptají těsnění a ničí kovy. Po vyčištění je nutné celý okruh důkladně propláchnout a napustit upravenou vodou s inhibitorem koroze. V bytových domech s centrálním vytápěním je jakákoliv aplikace chemie výhradní věcí správce.
Druhá cesta představuje demontáž a samostatné propláchnutí radiátoru, což je radikálnější řešení pro silně zanesená tělesa. Radiátor se musí bezpečně odstavit, nechat vychladnout a vypustit. Symbol sněhové vločky ani nula na hlavici nezaručují bezpečné uzavření pro demontáž, protože ochrana proti zamrznutí může ventil při poklesu teploty samovolně otevřít.
Pro bezpečné odpojení je nutné uzavřít tzv. regulační šroubení na spodním odtoku (zpátečce) pomocí imbusového klíče a na horní ventil našroubovat mosaznou záslepku nebo plastovou stavební krytku, která na rozdíl od termostatické hlavice ventil zablokuje mechanicky a natvrdo.
Po odpojení tělesa, ochraně podlahy a opatrném snesení – těžké bývají zejména litinové kusy – se radiátor na vhodném místě propláchne silným proudem vody. Vyčištěný radiátor se osadí zpět, napustí, odvzdušní a otestuje na těsnost spojů. Samotný čistý radiátor však nezmůže nic, pokud zůstalo zanesené přívodní potrubí nebo těleso ventilu.
Prevence: jak se vyhnout problémům do budoucna
Dlouhodobý a bezproblémový provoz stojí na prevenci. Kaly a nečistoty zbytečně namáhají oběhové čerpadlo i výměník tepla, což může vést ke snížení účinnosti celého systému. Zásadním preventivním prvkem je instalace magnetického filtru, který dokáže zachytávat kovové šupinky a magnetické částice z koroze, ačkoli i on vyžaduje pravidelnou kontrolu a čištění.
Neméně důležitá je kvalita samotné topné vody. Pokud v okruhu opakovaně klesá tlak, neřešte to neustálým dopouštěním čerstvé vody z řadu. Každá nová dávka totiž do systému přináší další rozpuštěný kyslík podporující korozi a nové minerály, které se následně usazují v nejméně vhodných místech. Správnou cestou je najít místo úniku a udržovat soustavu stabilně natlakovanou.
Pokud tedy spodní část radiátoru hřeje o něco méně, ale doma máte teplo, můžete zůstat v klidu. Jestliže ale místnost prochládá a radiátor zůstává z poloviny netknutý, vyplatí se zkontrolovat nastavení hlavic a v případě pochybností přizvat topenáře. Často jde o banální záležitost, kterou zvládnete vyřešit sami – a ušetříte tak nejen peníze, ale i nervy.
Zdroje článku: ireceptar.cz, ceskeduchody.cz, sita.sk, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková