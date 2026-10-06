Zapomeňte na kypřicí prášek. Bábovka bude o až 19 % vyšší, když do těsta přidáte 1 tekutinu

Kypřit bábovku umí i něco, co se běžně pije k obědu. Stačí mít doma láhev, ve které to po otevření tiše zasyčí.
Jako náhradní kypřidlo si tahle tekutina vede překvapivě slušně a vědci účinek stejného plynu dokonce změřili v laboratoři. Zázračnou náhradou prášku ale není a pár pravidel je potřeba dodržet.
Bublinky z láhve udělají v těstě kus práce
Bábovka roste díky drobným bublinkám plynu. Prášek do pečiva nebo jedlá soda je vyrábějí chemickou reakcí, při které se uvolňuje oxid uhličitý, a ten pak těsto zevnitř nadzvedne. Prášek si přitom většinu své práce schovává až na pobyt v horké troubě, takže hotové těsto klidně chvíli počká.
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Perlivá voda přináší stejný plyn do mísy rovnou hotový. Oxid uhličitý je v ní rozpuštěný a když ji vmícháte do těsta, rozptýlí se v něm spousta malých bublinek. V horké troubě se rozpínají a bábovka díky nim nakyne vzdušněji. Plyn je ovšem v těstě od první chvíle, a proto u perlivé vody hraje roli každá minuta.
Kypřidlo Odkud se bere plyn Načasování Čas na zpracování Prášek do pečiva vzniká chemickou reakcí většinu práce odvede až v horké troubě těsto klidně chvíli počká Perlivá voda je v ní rozpuštěný rovnou hotový plyn je v těstě od první chvíle hraje roli každá minuta Co změřili francouzští vědci
Jak velký rozdíl rozpuštěný oxid uhličitý udělá, zkoumal tým francouzského výzkumného institutu INRAE a školy Oniris v Nantes. Upekl třený koláč podobný bábovce úplně bez prášku do pečiva. Těsto ale vědci míchali v uzavřeném mixéru pod mírným tlakem oxidu uhličitého, takže se plyn rozpustil v tekuté části těsta. Na stejném principu funguje i perlivá voda.
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Výsledek byl znát. Koláč měl o 19 % větší objem než ten ze stejného těsta, které žádné kypřidlo nedostalo, a i na řezu byl viditelně vyšší. Navíc se v troubě hezky vyklenul a při ochutnávce tří verzí chutnal hodnotitelům nejvíc.
V laboratoři ovšem vědci plyn rozpouštěli přímo v míse a měli celý proces pod kontrolou, kdežto doma část bublinek uteče dřív, než se těsto dostane do trouby. Výsledek pokusu proto berte spíš jako horní hranici toho, co se dá od bublinek čekat.
Kde má perlivá voda svůj strop
Slib rozloučení s práškem si ale zaslouží jednu poznámku. Koláč s klasickým práškem do pečiva zůstal ve stejném pokusu nejvyšší a verze s oxidem uhličitým se mu jen přiblížila.
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„Úplné zázraky nečekejte,“ upozornila pro magazín Kupi.cz pekařka Jana Štěpánková. Perlivá voda tedy prášek plně nahradí jen těžko. Když sáček s práškem chybí, nejvíc pomůže v těstech s větší dávkou tekutiny, mezi která patří i těsto na třenou bábovku. U těst, která tekutinu skoro nepotřebují, se bublinky prakticky nemají jak projevit, protože perlivé vody do nich přidáte jen velmi málo.
Jak ji do těsta přilít
Kolik perlivé vody do těsta nalijete, o tolik méně dejte tekutiny, kterou recept předepisuje, ať už jde o vodu, nebo mléko. Hustota těsta tak zůstane přesně taková, s jakou autor receptu počítal.
Při výběru sáhněte po vodě, která hodně perlí, protože do těsta přinese víc plynu. Pro sladké pečení se hodí minerální voda s nízkým obsahem minerálních látek nebo obyčejná sodovka bez příchuti. Chuť bábovky pak zůstane taková, jakou ji znáte.
Přečtěte si také: Za socialismu stála 0,30 Kčs a měla ji každá babička v šuplíku u sporáku. Dnes je z ní sběratelská rarita Do těsta se hodí silně perlivá voda s nízkým obsahem minerálů, která nahradí část tekutiny z receptu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. O výsledku rozhoduje rychlost
Bublinky z otevřené láhve postupně unikají a z hotového těsta mizí úplně stejně. Proto postupujte takto:
Láhev otevřete až ve chvíli, kdy vodu přiléváte. Do těsta ji zapracujte jemně vařečkou nebo stěrkou místo dlouhého šlehání. Hotové těsto nenechávejte odpočívat na lince a hned ho přelijte do vymazané a moukou vysypané formy. Formu dejte péct do předehřáté trouby.
Čím méně času bublinky dostanou na útěk, tím víc jich v bábovce zůstane.
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Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/40404-kyprici-prasek-jedla-soda-rozdil, https://www.nordbayern.de/service/ernaehrung/backpulver-ersatz-natron-mineralwasser-backhefe-1.12145446, https://www.edeka.de/rezepte/genussthemen/mineralwasser-kochen-backen.jsp, https://zena-in.cz/clanek/nadychane-moucniky-bez-prasku-do-peciva-poradime-jak-ho-nahradit, https://www.chowhound.com/1540250/water-swap-fluffy-box-mix-cake/, https://www.foodrepublic.com/1325463/tips-fluffier-baked-goods-sparkling-water/, https://bakingbiscuit.com/bbi-2022-03-suppression-of-baking-powder-in-a-pound-cake-using-an-overpressure-strategy/