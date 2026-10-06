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Jedno z nejslavnějších studií končí v agónii. Tom Cruise natočil největší propadák kariéry

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Roku 1926 se podíleli na revolučních systémech synchronizujících zvukovou stopu s filmovým materiálem, o sto let později Warner Bros. končí jako samostatné hollywoodské studio. Akvizice společností Paramount za 110 miliard dolarů bude 6. října úředně hotová a Warneři se loučí zřejmě svým nejhorším ročníkem v celé historii. Série kritických i finančních lapsů se uzavírá aktuální premiérou Digger s Tomem Cruisem, která dle odhadů v kinech prodělá minimálně 150 milionů dolarů. Satirické frašce nepomůže ani obrana ze strany slavných mexických tvůrců, kteří postují o nepochopených mistrovských dílech kinematografie.
Jedno z nejslavnějších studií končí v agónii. Tom Cruise natočil největší propadák kariéry

Jedno z nejslavnějších studií končí v agónii. Tom Cruise natočil největší propadák kariéry

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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