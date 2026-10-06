Jedno z nejslavnějších studií končí v agónii. Tom Cruise natočil největší propadák kariéry

Roku 1926 se podíleli na revolučních systémech synchronizujících zvukovou stopu s filmovým materiálem, o sto let později Warner Bros. končí jako samostatné hollywoodské studio. Akvizice společností Paramount za 110 miliard dolarů bude 6. října úředně hotová a Warneři se loučí zřejmě svým nejhorším ročníkem v celé historii. Série kritických i finančních lapsů se uzavírá aktuální premiérou Digger s Tomem Cruisem, která dle odhadů v kinech prodělá minimálně 150 milionů dolarů. Satirické frašce nepomůže ani obrana ze strany slavných mexických tvůrců, kteří postují o nepochopených mistrovských dílech kinematografie.
Cruise
, díky Top Gunu
na prahu šedesátky jeden ze zachránců Hollywoodu během hluboké covidové krize návštěvnosti, hraje v Diggerovi
sebestředného ropného magnáta Diggera Rockwella, jehož mocná společnost zaviní ekologickou katastrofu a nenamíchne Rusko, nýbrž samotnou matku přírodu. Nový snímek držitele dvou Oscarů Alejandra Gonzáleze Iñárritua
(Birdman
, Revenant
) zapojuje nekonvenční narativní mechanismy a ostře komickou satiru s přehrávajícími herci včetně Johna Goodmana
, Rize Ahmeda
a Sandry Hüller
napojuje na artové prvky, což je na blockbuster za nejméně 150 milionů dolarů celkem odvážné.
A soudě dle úvodních tržeb se to vůbec nevyplatilo. Ve filmové komunitě bezesporu diskutovaný snímek utržil za první víkend celosvětově celkem 20 milionů dolarů, což je jeden z nejhorších startů Cruiseovy kariéry. Především v zámoří, kde hvězda Mission: Impossible většinou jasně září, to byla velká bída za osm milionů – to je nejhorší hercův výsledek za dvě dekády, konkrétně od méně nákladného thrilleru Hrdinové a zbabělci, kde Cruise ztvárnil vedlejší roli. Je tedy nade vší pochybnost jasné, že Digger v kinech bohatství nevykope – pro Warnery je to naopak agonické ukončení jejich samostatné éry a také aktuálního ročníku, kdy distribuovali prodělečné tituly jako Nevěsta!, Mortal Kombat II, Supergirl nebo Konec Oak Street.
První místo si v Severní Americe pojistil erotikou protkaný mysteriózní thriller Pravda, nebo lež s Anne Hathaway, která s Cruisem bude hrát v pokračování sportovní klasiky Bouřlivé dny. S nimi se čtyřiašedesátiletý herec vrátí na bezpečnější blockbusterovou půdu a bude zažehnávat Diggera, jenž mu měl konečně zajistit regulérního Oscara. Zatím se ale setkal s polarizovaným přijetím, které v případě renomovaných zahraničních kritiků tíhne spíše k záporu. Warneři tomu dokonce přizpůsobili závěr údajně stomilionové propagace, kterou orientovali nikoliv podél kritických sloganů, nýbrž agresivně proti nim. V posledních dnech tuto strategii „nepochopeného mistrovského díla“ přiživovali také Iñárrituovi krajané Alfonso Cuarón (Gravitace) a Guillermo del Toro (Frankenstein), kteří na X vedli Diggerův fanklub a postovali například o různých filmových klasikách, které dobová kritika „nepochopila“.
Rozpaky se každopádně promítly do tragických tržeb, na nichž ani největší zastánci filmu z účetního hlediska nenajdou nic pozitivního. Políček je to ale přece jenom víc pro Cruise než pro Warnery, jejichž vedení v čele s Davidem Zaslavem si na akvizici Paramountem namastilo kapsu. Domovina Harryho Pottera před dvěma lety uzavřela dlouhodobý kontrakt s Tomem Cruisem a Digger, jakkoli předražený, mohl být primárně prostředkem, jak hvězdu na soumraku jejích nemožných kaskadérských misí zaměstnat. Herec se pro „satiru za dobrou věc“ a také pro svou nejžoviálnější postavu od Lese Grossmana očividně nadchnul a Paramount Skydance, dlouhodobě distribuující Mission: Impossible a před čtyřmi lety také Top Gun, film víceméně sám zaplatil. Sledujeme tak opravdu hlavně svérázné loučení studia, které před sto lety vertikálně integrovalo a pohlcovalo konkurenci a nyní tak trochu rozhazuje peníze jiných.
Hlavní otázkou teď není, jak moc Digger v kinech papírově prodělá (to může být až 200 milionů), nýbrž kolik se ještě vrazí do oscarové kampaně a zda rozporuplné kritické přijetí v kombinaci s katastrofálními tržbami nepotopí projekt u Akademie podobně, jako se to před pár lety stalo shodně přijímanému Babylonu. Ten už se přitom moderní klasikou bezesporu stává.
Podívejte se na žebříček dosud nejlépe hodnocených filmů tohoto roku podle databáze Kinoboxu.
Zdroje: The Guardian, X, JoBlo