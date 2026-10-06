Jak může být voda ledem, kapalinou i neviditelným plynem? A zvládnou to také jiné látky?

Voda nemění svou chemickou totožnost
Představte si kostku ledu položenou do misky. Nejdřív má pevný tvar, potom kolem ní přibývá kapalina a nakonec led zmizí. Pokud misku necháme dostatečně dlouho stát, může zmizet i voda. Nepřestala existovat; její molekuly se postupně dostaly do okolního vzduchu.
V ledu, kapalné vodě i vodní páře jsou stále stejné molekuly H₂O. Každou tvoří dva atomy vodíku spojené s jedním atomem kyslíku. Při běžném tání nebo vypařování se tato molekula nerozebírá na jednotlivé atomy. Mění se především to, jak jsou molekuly uspořádané, jak se pohybují a jak blízko zůstávají jedna druhé.
Proč led drží tvar a kapalina teče
Molekuly se pohybují i v ledu. Jsou však uspořádané do pevné struktury a převážně kmitají kolem svých míst. Nemohou se volně přesouvat jako v kapalině, a proto kostka drží tvar, dokud se podmínky výrazně nezmění.
Když ledu dodáváme energii, jeho uspořádaná struktura může začít ustupovat kapalnému stavu. Molekuly zůstávají blízko sebe, ale mohou měnit sousedy a posouvat se. Kapalina se díky tomu přizpůsobí nádobě a může téct. Není to hromada zcela nezávislých částic: molekuly se stále navzájem přitahují a ovlivňují.
U vody má uspořádání ledu ještě jeden neobvyklý důsledek. Běžný led zabírá při stejném množství vody větší objem než kapalina, takže má nižší hustotu a plave. Proto může zamrzlé jezero vytvořit ledovou vrstvu na povrchu, zatímco pod ní zůstává voda.
Vypařování nepotřebuje vroucí hrnec
Mokré tričko uschne, přestože jeho voda nikdy nezačne vařit. Jednotlivé molekuly totiž mohou unikat z povrchu kapaliny i při běžné teplotě. Některé mají v daném okamžiku dost energie, aby překonaly přitažlivost okolních molekul a odešly do vzduchu. Tomuto ději říkáme vypařování.
Zahřátí ho obvykle urychlí a proudící vzduch pomáhá odvádět vodní páru od povrchu. Záleží také na vlhkosti: pokud je okolní vzduch už bohatý na vodní páru, další vysychání postupuje pomaleji. Proto prádlo schne jinak ve vlhké koupelně a jinak na větru.
Var je zvláštní situace, kdy se pára tvoří v bublinách uvnitř kapaliny. U čisté vody při běžném atmosférickém tlaku nastává přibližně při 100 °C. V horách, kde je tlak nižší, může voda vařit při nižší teplotě. Tlak tedy spolurozhoduje o tom, kterou podobu látka za určitých podmínek přijme.
Bílý obláček není neviditelná pára
Vodní pára jako plyn je neviditelná. Bílý obláček nad konvicí tvoří drobné kapalné kapky, které vznikají, když se horká pára mísí s chladnějším vzduchem a část vody znovu zkondenzuje. V běžné řeči tomu všemu říkáme pára, ale z fyzikálního hlediska jde o rozdílné podoby vody.
Podobný děj vytváří kapky na studené sklenici. Voda se neprodírá skrz sklo ven. Přichází ze vzduchu v místnosti a na chladném povrchu přechází do kapalného stavu. Stejná látka tak může během krátké chvíle změnit prostředí i skupenství, aniž bychom její cestu přímo viděli.
Umějí to i jiné látky?
Ano, mnoho dalších látek může existovat v pevném, kapalném i plynném skupenství. Jen k tomu potřebují jiné teploty a tlaky. Kyslík, který běžně známe jako plyn, lze dostatečným ochlazením zkapalnit a potom zmrazit. Železo může být pevné, roztavené a při velmi vysoké teplotě také plynné.
Ne každá látka ovšem projde všemi třemi podobami při běžném tlaku. Pevný oxid uhličitý, známý jako suchý led, za těchto podmínek přechází přímo na plyn. Takovému přechodu říkáme sublimace; kapalný oxid uhličitý potřebuje vyšší tlak. Některé složitější látky se zase při zahřívání rozloží dřív, než je dokážeme běžně přeměnit na plyn.
Voda je pro naše pozorování mimořádně vhodná hlavně tím, že její proměny potkáváme každý den. Stejné molekuly mohou ráno tvořit námrazu, odpoledne kaluž a později se stát součástí vzduchu. Skupenství tedy není doživotní vlastnost látky, ale odpověď na podmínky, ve kterých se právě nachází.
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Zdroje: Kód Enigma [1], U.S. Geological Survey – Evaporation and the Water Cycle [2], U.S. Geological Survey – Water Density [3], U.S. Geological Survey – Sublimation and the Water Cycle [4], U.S. Geological Survey – Interactive Water Cycle Diagram for Kids [5] img ai generated