Je problém použití medu do horkého čaje? Kolem zlatavého produktu koluje řada nesmyslů

S příchodem podzimu a prvních rýmiček mnoho z nás automaticky sahá po oblíbeném zázvorovém čaji s poctivou lžící medu. Kolem tohoto sladkého včelího produktu se ale ve společnosti drží celá řada zavádějících mýtů a polopravd. Lidé se často obávají zničení prospěšných látek horkou vodou nebo považují cukernatění za známku špatné kvality. Skutečnost je přitom ve většině případů přesně opačná a med vydrží mnohem více, než si běžný spotřebitel myslí. Horký čaj prospěšné látky nezničí
Velmi častým doporučením bývá počkat se slazením čaje až do chvíle, kdy nápoj zchladne na přijatelnou pokojovou teplotu. Tento hluboce zakořeněný mýtus pramení ze strachu z poškození užitečných vitamínů a minerálů obsažených ve včelím produktu. Vroucí voda v hrnku ale chladne poměrně rychle a po pár vteřinách její teplota padá na osmdesát stupňů. Po vložení studené lžičky s medem se tekutina ochladí ještě více a teplotní šok netrvá dostatečně dlouho na to, aby došlo ke znehodnocení prospěšných látek.
K poškození by v takto horké vodě došlo až zhruba po jedné hodině, což u běžně popíjeného nápoje zkrátka nehrozí. Mnohem větší nebezpečí představuje dlouhodobé skladování v teplé místnosti blízko zapnutého topení. Stejně bezpečné je i oblíbené pečení perníčků nebo koláčů, protože teplota uprostřed těsta zůstává relativně nízká. Extrémní riziko znehodnocení naopak představuje ohřívání v mikrovlnné troubě, kterému byste se měli za každou cenu vyhnout.
Krystalizace ukazuje na kvalitu
Spousta spotřebitelů se vyděsí při pohledu na pevnou strukturu ve sklenici a považuje cukernatění za vadu nebo důkaz přimíchání řepného cukru. Krystalizace je ale naprosto přirozená vlastnost a hmatatelný důkaz toho, že s produktem nebylo nešetrně manipulováno. Samotná rychlost tohoto procesu závisí výhradně na poměru obsažených složek.
„Čím větší má med podíl fruktózy, tím později zkrystalizuje,“ vysvětlil bývalý včelař a jednatel společnosti Medokomerc Milan Špaček v rozhovoru pro Novinky.
Zkrystalizovaný obsah můžete velmi šetrně ztekutit ve vodní lázni s maximální teplotou do pětačtyřiceti stupňů. Další zajímavou možností je domácí napastování, ke kterému potřebujete pouze větší nádobu a obyčejnou nerezovou metličku. Obsah sklenice stačí mechanicky rozdrtit a následně zhruba třikrát denně pečlivě promíchat. Už po pár dnech této nenáročné procedury uvidíte výraznou změnu struktury do krásně krémové podoby.
Ilustrační foto, FOTO: Pixabay.com Skladování vyžaduje pečlivost
Sladký včelí zázrak pohlcuje vzdušnou vlhkost a různé pachy z okolního prostředí, proto vyžaduje dokonalé uzavření víčka. Otevřená sklenice představuje obrovské riziko kontaminace a případného následného kvašení kvůli zvýšenému podílu vody. K samotnému skladování stačí najít temné a suché místo s teplotou do pětadvaceti stupňů, ideálně v běžné spíži nebo na poličce v chladnější chodbě.
Při teplotě deseti stupňů vydrží kvalitní med ve skvělém stavu neuvěřitelných třicet let, v běžných pokojových podmínkách se tato doba zkracuje na čtyři roky. Dlouhá trvanlivost přirozeně vyplývá z vysokého obsahu jednoduchých cukrů a silných antibakteriálních účinků. Špatně zpracovaný produkt se zvýšeným obsahem vody se ale může i přes tyto úžasné vlastnosti velmi rychle zkazit a zkvasit. Odborníci proto doporučují kupovat pouze prověřené medy, které prošly přísnou kontrolou na nepřítomnost zakázaných antibiotik a zbytků pesticidů z polí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( novinky, fresh.iprima, vcelarstvi-domovina.cz/blog/mytus--med-v-horkem-caji-ztraci-na-kvalite--neni-tomu-tak/?).