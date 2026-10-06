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Je problém použití medu do horkého čaje? Kolem zlatavého produktu koluje řada nesmyslů

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Kolem medu koluje řada nejrůznějších mýtů. Lidé se zbytečně bojí slazení horkého čaje nebo považují přirozenou krystalizaci za hrubou vadu kvality.
Patří med do horkého čaje?

Patří med do horkého čaje?

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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