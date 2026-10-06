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Zkušební jízda se zvrtla. Zájemce o auto s ním odjel do jiného města

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Dennívýzva
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Kuriózní situaci museli na konci září řešit policisté v Ostravě a Českém Těšíně. Šestadvacetiletý muž chtěl koupit automobil, při zkušební jízdě s ním ale odjel do jiného města. Později policisté zjistili, že má navíc platný zákaz řízení. Teď muži hrozí až dva roky za mřížemi.
Zkušební jízda se zvrtla. Zájemce o auto s ním odjel do jiného města

Zkušební jízda se zvrtla. Zájemce o auto s ním odjel do jiného města

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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