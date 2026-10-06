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V září se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí, dvakrát víc než v srpnu

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Pražští hygienici evidují za září 20 nových případů onemocnění žloutenkou typu A. V srpnu bylo nových pacientů 9. Od začátku roku tu onemocnělo 342 lidí, z toho 72 dětí. Dva nakažení zemřeli. Podle hygieniků není za nárůstem případů nové ohnisko nemoci a situace se i přes zářijový výkyv uklidňuje.
V září se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí, dvakrát víc než v srpnu

V září se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí, dvakrát víc než v srpnu

Zdroj: Jakub Horňák
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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