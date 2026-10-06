Dacia chystá elektromobil za méně než 300 tisíc korun. Váží 450 kg a vyrobí ho v Číně, ale má to háček

Dne 6. října 2025 Dacia stáhla plachtu z konceptu jménem Hipster, třímetrového čtyřmístného elektromobilu, který má být ještě výrazně levnější a jednodušší než současná Spring. Podle neoficiálních informací, které postupně přinesly servery Auto Infos, Autocar a
electrive, se sériová verze má vyrábět v čínském Š‘-jenu a na britském trhu začínat s cenou kolem 9 500 liber. Při přepočtu jde zhruba o 270 tisíc korun, skutečná cena v Česku by ale závisela na místním ceníku, výbavě a dalších nákladech. Hmotnost 450 kilogramů není oficiálně potvrzený údaj sériového vozu, ale maximální limit vyplývající z kategorie L7e, evropské homologace pro těžké čtyřkolové vozidlo. Ta zároveň stanovuje maximální výkon 15 kW a konstrukční rychlost 90 km/h. A právě tady začíná háček: Hipster nemá být plnohodnotným osobním elektromobilem kategorie M1 a Dacia zatím jeho sériovou výrobu oficiálně nepředstavila jako hotovou věc. První konkrétní cenový scénář navíc míří na Velkou Británii, nikoli na kontinentální Evropu. Koncept, který chce vytvořit nový segment
Když Dacia v říjnu 2025 Hipster ukázala, nešlo jen o zmenšenou Spring. Tisková zpráva mluvila o „alternativní vizi elektrické mobility“ a o segmentu, který v Evropě zatím prakticky neexistuje. Koncept měřil rovné tři metry, nabízel čtyři místa a kufr s variabilním objemem 70 až 500 litrů. Dacia zároveň uváděla hmotnost pod 800 kilogramů, tedy výrazně méně než u běžných malých elektromobilů.
Oficiální britská stránka konceptu přitom výslovně upozorňuje, že zobrazené auto není v prodeji a finální design, specifikace, název i branding se mohou změnit. To je důležité rozlišení: co víme jistě, pochází z konceptu. Vše ostatní – výroba v Číně, cena pod 10 tisíc liber nebo baterie kolem 15 kWh – jsou pozdější neoficiální informace, které se v průběhu roku 2026 postupně zpřesňovaly.
Proč 450 kg a 90 km/h
Titulková hmotnost 450 kilogramů nedává smysl jako číslo samo o sobě. Dává smysl jako legislativní limit. Evropská kategorie L7e, do které má Hipster podle současných zpráv mířit, stanovuje u tohoto typu vozidla maximální hmotnost bez baterie 450 kg, výkon nejvýše 15 kW a konstrukční rychlost maximálně 90 km/h. Neznamená to ale, že sériový Hipster bude mít přesně 450 kg, 15 kW a 90 km/h – jde o horní hranice, ke kterým se může při návrhu přiblížit.
Co to znamená v praxi:
Menší baterie – podle Autocaru se počítá s kapacitou kolem 15 kWh. To je výrazně méně než 27,5 kWh využitelné kapacity nové Spring. Městský dojezd – Dacia u konceptu mluvila o tom, že auto má stačit na každodenní použití a dvě nabití týdně. Koncept tedy od začátku mířil především na kratší každodenní trasy. Omezená použitelnost na dálnici – konstrukční rychlost 90 km/h ponechává jen malou rezervu oproti rychlostem běžným na dálnicích. Samotná homologace L7e navíc neznamená, že bude vozidlo vhodné pro dálniční provoz ve stejné míře jako běžný automobil.
Právě kombinace těchto omezení má držet cenu dole. Dacia nechystá levný elektromobil tím, že by dramaticky zlevnila výrobu normálního auta. Chystá ho tím, že z něj udělá jiný typ vozidla.
Čínská výroba a paradox se Spring
Neoficiální zdroje mluví o závodě eGT New Energy Automotive v čínském Š‘-jenu, společném podniku Renaultu, Nissanu a Dongfengu, kde se vyráběla první generace Spring. Podle Autocaru se právě tam má Hipster vyrábět od roku 2027. Čínské vývojové týmy se mají podílet také na technice vozu a cílem je co nejvíce využít již existující komponenty z předchozí Spring, aby se snížily vývojové i výrobní náklady.
Vzniká tím zajímavý paradox. Dacia u nové generace Spring, představené v září 2026,
oficiálně zdůrazňuje evropskou výrobu ve slovinském Novém Mestu. Spring se tedy stěhuje z Číny do Evropy, zatímco Hipster by podle současných zpráv zamířil opačným směrem. Pro značku, která u nové Spring zdůrazňuje evropský původ, jde o poměrně výrazný kontrast. Jak si stojí proti konkurenci
Hipster nesoutěží s běžnými levnými elektromobily. Cenou se jim může přiblížit, ale nabídne výrazně méně auta a bude spadat do jiné homologace.
Parametr Dacia Hipster (neoficiální) Dacia Spring (nová) Citroën ë-C3 Leapmotor T03 Baterie ~15 kWh 27,5 kWh 44 kWh 37,3 kWh Výkon 15 kW 60 kW 83 kW 70 kW Max. rychlost ~90 km/h 130 km/h 135 km/h 130+ km/h Brit. cena od ~9 500 £ 11 990 £ ~21 000 £ 15 995 £ Kategorie L7e M1 M1 M1
Rozdíl je zásadní. Spring, ë-C3 i T03 jsou běžná osobní auta kategorie M1, zatímco Hipster má být těžkým čtyřkolovým vozidlem L7e s výrazně odlišnými technickými a homologizačními požadavky. Hipster je proto koncepčně jinde: jde o městský mikroautomobil, který má sloužit především na kratší trasy a může fungovat jako druhé auto do rodiny nebo levný vstup do elektromobility pro lidi, kteří denně najezdí jen několik desítek kilometrů.
Co to znamená pro českého kupce
Zatím prakticky nic konkrétního. Neexistuje český termín uvedení, český ceník ani potvrzení, že se Hipster bude v Česku vůbec prodávat. Jediný konkrétnější cenový scénář v současnosti míří na britský trh. Přepočet 9 500 liber na zhruba 270 tisíc korun je proto pouze orientační a nezahrnuje českou cenovou politiku, výbavu, distribuční náklady ani případné daně a poplatky.
Časová osa zatím vypadá takto: koncept v říjnu 2025, první silnější zprávy o možné sériové výrobě v únoru 2026, konkrétnější britský cenový scénář v září 2026 a plánované uvedení někdy v roce 2027. Dacia ale zatím sama sériovou výrobu veřejně neoznámila. Zprávy z automobilových médií se shodují, že projekt výrazně postoupil, ale ohledně definitivního schválení se jejich informace rozcházejí. Bez oficiálního potvrzení proto stále není možné považovat výrobu za definitivní.
Dacia s Hipsterem nezkouší udělat levnější běžné auto. Zkouší udělat jiné auto: menší, lehčí, legislativně jednodušší a díky tomu výrazně levnější. Jestli se tahle sázka vyplatí, ukáže až chvíle, kdy se sériový vůz skutečně dostane k prvním zákazníkům a bude jasné, co všechno za svou cenu nabídne – a co naopak nabídnout nemůže.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík