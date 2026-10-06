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Dacia chystá elektromobil za méně než 300 tisíc korun. Váží 450 kg a vyrobí ho v Číně, ale má to háček

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Dacia pracuje na elektrickém mikroautomobilu, který by se mohl prodávat za necelých 270 tisíc korun. Nejde ale o klasické auto, a do Česka zatím nemíří.
Koncept elektromobilu Dacia Hipster

Koncept elektromobilu Dacia Hipster

Zdroj: Dacia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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