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HBO konečně ukázalo nové Bradavice a diváky potěšilo. Nejnovější trailer Harryho Pottera ale rozpoutal žhavou diskusi kvůli hostině

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Premiéra očekávaného seriálu Harry Potter od HBO se blíží a postupně přibývají nové informace i fotografie z natáčení. Nejnovější plakát k adaptaci Kamene mudrců ale ukrývá jeden nepřehlédnutelný detail. Právě ten by mohl konečně napovědět, jak bude vypadat jedna z nejikoničtějších částí kouzelnické
HBO konečně ukázalo nové Bradavice a diváky potěšilo. Nejnovější trailer Harryho Pottera ale rozpoutal žhavou diskusi kvůli hostině

HBO konečně ukázalo nové Bradavice a diváky potěšilo. Nejnovější trailer Harryho Pottera ale rozpoutal žhavou diskusi kvůli hostině

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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