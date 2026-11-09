HBO konečně ukázalo nové Bradavice a diváky potěšilo. Nejnovější trailer Harryho Pottera ale rozpoutal žhavou diskusi kvůli hostině

Návrat
Harryho Pottera na obrazovky patří k nejočekávanějším televizním událostem letošního roku. Ne všichni ale novou adaptaci vítají s otevřenou náručí. Část diváků je vůči projektu HBO stále skeptická a bedlivě sleduje každý zveřejněný detail. Jedna z největších otázek přitom zůstávala dlouho nezodpovězena. Jak budou v nové verzi vypadat oblíbené Bradavice?
Částečnou odpověď nyní přinesla nově zveřejněná fotografie, která se objevila na
oficiálním instagramovém účtu seriálu. Dominuje na ní představitel Harryho Pottera Dominic McLaughlin s kulatými brýlemi, které k mladému čaroději neodmyslitelně patří. Největší pozornost tak přitahuje právě jeho tvář a nápis Chlapec, který přežil. Když si ale fotografii prohlédnete důkladněji, najdete něco, co se skrývá mezi obroučkami – osvětlený hrad s věžemi, který představuje novou podobu Bradavic. Foto: HBO Nové Bradavice zase tak nové nebudou
První náznaky přitom mohou diváky potěšit. Zdá se totiž, že se tvůrci při návrhu slavného hradu příliš nevzdálili jeho původní filmové verzi. Tu diváci poprvé poznali už v roce 2001, kdy Harry a ostatní prváci spatřili školu při plavbě přes jezero.
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Zatím ale není možné dělat definitivní závěry. Hrad je zachycený pouze v malém odrazu, takže řadu architektonických prvků nerozeznáme. Už teď je ale možné říct, že věžičky jsou rozmístěné trošku jinak. V předchozích trailerech HBO ukázalo některé interiéry školy, Velkou síň i famfrpálové hřiště. Celkové zpracování hradu zvenčí si však nechávalo pro sebe.
Řeší se chudá hostina ve Velké síni, oblečení a ošuntělý klobouk
Nejnovější trailer rozpoutal diskusi na sociálních sítích hlavně kvůli jídlu. Ve scéně se snídaní sedí Harry s Ronem u stolu, na kterém je k vidění vejce, toast, banán a sklenice džusu. Ve srovnání s bohatě prostřenými stoly z osmidílné filmové série působí nabídka poměrně skromně. Že by
Brumbálovi seškrtali rozpočet? Nebo stávkují domácí skřítci?
Je ale třeba zohlednit, že ve filmu diváci viděli slavnostní hostinu, ale v seriálu jde o běžnou snídani. Další ukázka navíc představila mimo jiné velkolepou zahajovací hostinu, při které se na stolech objevují pečená masa a další dobroty. Na nedostatek jídla si tedy mladí čarodějové stěžovat nemusí.
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Na internetu se ale neobjevuje jen kritika. Chváleny jsou hlavně kostýmy a účesy, které věrně zachycují módu roku 1991, kdy se první příběh odehrává. Zmiňována je i barevnost interiérů Bradavic. Některým připadá Velká síň málo pohádková a příliš šedivá, jiní oceňují její realističtější a méně naleštěný vzhled. Proměnou prošel také Moudrý klobouk. V předešlých filmech působil poměrně uhlazeně, nová verze je mnohem ošuntělejší a záplatovaná – více se tak přibližuje popisu z knih
J. K. Rowlingové. Foto: HBO Foto: HBO Foto: HBO Foto: HBO Foto: HBO Foto: HBO Foto: HBO Foto: HBO Foto: HBO Foto: HBO Foto: HBO Foto: HBO Seriál nabídne i momenty, které ve filmech chyběly
Jedním z největších lákadel je možnost poznat příběh podrobněji než v původních filmech. Každá řada má adaptovat jednu knihu, takže tvůrci mají mnohem více prostoru pro vedlejší postavy, události i situace, které se do filmového zpracování nevešly. Ukázky naznačují i další okamžiky z Harryho života u Dursleyových nebo vánoční koulovačku v Bradavicích. Právě podobné maličkosti ocení především milovníci knižní předlohy.
První řada ponese název
Harry Potter a Kámen mudrců a bude mít osm epizod. Harryho ztvární Dominic McLaughlin, Hermionu Arabella Stanton a Rona Alastair Stout. V dalších rolích se představí například John Lithgow jako Brumbál, Janet McTeer jako McGonagallová a Nick Frost jako Hagrid. Seriál dorazí na HBO a HBO Max 25. prosince 2026. Zdroje: Oficiální Instagram HP, TV Line, UNILAD, TimeOut, MuggleNet