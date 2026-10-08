Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Starou postel odložil ke kontejnerům strážníkům před nosem. Následoval tvrdý trest

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pod rouškou tmy se rozhodl osmnáctiletý muž nenápadně odložit nepotřebnou postel včetně matrací a dalších částí u kontejnerů na tříděný odpad. Tam ale kusy starého nábytku rozhodně nepatří. Mladý muž měl ale smůlu. Postel totiž uklidil ke kontejnerům přímo pod nosem hlídky městské policie.
Starou postel odložil ke kontejnerům strážníkům před nosem. Následoval tvrdý trest

Starou postel odložil ke kontejnerům strážníkům před nosem. Následoval tvrdý trest

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:35

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Do útulku se Meggie dostala v otřesném stavu, teď už vyhlíží novou rodinu
Do útulku se Meggie dostala v otřesném stavu, teď už vyhlíží novou rodinu
Přestavba mostu na Plzeňsku jde do finiše, řidiči se po něm projedou v prosinci
Přestavba mostu na Plzeňsku jde do finiše, řidiči se po něm projedou v prosinci

Důležitá přestavba mostu v obci Čeminy na severním Plzeňsku významně pokročila. Právě tam technici začali...

Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do léta
Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do léta

Ředitelství silnic a dálnic opravuje dálnici D5 mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Nýřan. Od...

Policisté z TOXI týmu zlikvidovali dvě varny pervitinu schované v malých obcích
Policisté z TOXI týmu zlikvidovali dvě varny pervitinu schované v malých obcích

Dvě varny pervitinu se podařilo zlikvidovat policistům ve dvou menších obcích na jižním Plzeňsku. Policisté...

Sucho odhalilo na obří přehradě Hracholusky zatopené obce, bunkry i starý sad
Sucho odhalilo na obří přehradě Hracholusky zatopené obce, bunkry i starý sad

Téměř bez vody je horní část přehrady Hracholusky, která je největší vodní nádrží v Plzeňském kraji. Nízká...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.