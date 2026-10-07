Do země ukryl 934 stříbrných mincí. Nejstarší byla už tehdy stará téměř tři století

Nálezce poznal, kdy přestat
Oliver Riedl nalezl poblíž Wesselingu jižně od Kolína nad Rýnem několik římských mincí. Když se signály opakovaly i po vyzvednutí prvních patnácti, obrátil se na odborníky.
Archeologové zajistili celkem 934 stříbrných denárů o hmotnosti přibližně 3,1 kilogramu. Soubor nalezený v roce 2025 byl veřejnosti představen v září 2026 a představuje největší známý německý mincovní depot z Hadrianovy doby.
Předměty byly rozptýleny zemědělskými zásahy, které poškodily původní nádobu. Přivolání odborníků tak pomohlo zachránit nejen mince, ale také informace o jejich uložení.
Jedna nádoba spojila republiku a císařství
Nejmladší mince pocházejí z let 124–125 našeho letopočtu. Nejstarší byla vyražena přibližně roku 148 před naším letopočtem, tedy v době římské republiky.
Při pravděpodobném uložení souboru proto měla za sebou už kolem 270 let existence. Její stáří ovšem neznamená, že nepřetržitě obíhala každý rok mezi lidmi. Mohla strávit část času v úsporách či jiných uložených zásobách.
Nález přesto dokládá, že velmi staré mince mohly zůstat součástí hodnotného peněžního souboru. Politické změny a nové portréty panovníků automaticky neznamenaly, že každá starší stříbrná ražba přestala mít cenu.
Šest let je přirovnání, nikoli životopis majitele
Odborníci přiblížili hodnotu pomocí příjmů legionáře, jemuž po srážkách zůstávala jen část ročního žoldu. Nashromáždit podobnou částku by podle takového přepočtu vyžadovalo přibližně šest let dostupných příjmů.
Tím není doloženo, že majitel byl voják ani že šetřil právě šest let. Peníze mohly pocházet z obchodu, rodinného majetku nebo více zdrojů a skutečné výdaje by možnost úspor dále měnily.
Srovnání je užitečné pro pochopení rozsahu. Depot nebyl hrstkou ztracených drobných, ale značným majetkem, jehož ukrytí muselo mít pro držitele význam.
Proč zůstal pod zemí
Uložení mohlo sloužit k ochraně peněz, ale konkrétní důvod neznáme. Nevíme ani, zda šlo o majetek jednoho člověka, rodiny či jiného uskupení.
Smrt majitele představuje jednu možnost, nikoli archeologický závěr. Dalšími jsou odchod, ztráta přístupu k místu nebo narušení přenosu informace o úkrytu. Samotná nepřítomnost pozdějšího vyzvednutí tyto scénáře nerozlišuje.
Pro výzkum proto mají cenu i podrobnosti, které dramatický příběh snadno odsunuje: opotřebení, složení kovu, značky nebo zastoupení jednotlivých ražeb. Mohou přiblížit ekonomické prostředí souboru, i když jméno člověka, který ho ukryl, zůstane neznámé. Poklad tak vypovídá současně o ztraceném majetku i o dlouhém životě římských peněz.
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Zdroje: Kód Enigma [1], WDR – Silberfund bei Wesseling: Mann findet 934 römische Münzen im Boden [2], Archäologie – 934 römische Silbermünzen: Größter hadrianischer Münzhort Deutschlands bei Wesseling geborgen [3], Associated Press – Amateur archaeologist finds Germany’s biggest hoard of ancient Roman silver coins [4] img ai generated