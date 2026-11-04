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Stáří není pro sraby

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Člověk se narodí a za pár let už začíná stárnout. Ze začátku si to pochvaluje, protože neví, co ho čeká.
Stáří není pro sraby

Stáří není pro sraby

Zdroj: Stari.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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