Horoskop na dnešní den: středa 4. listopadu 2026

Dopoledne se retrográdní Venuše příznivě propojuje s Jupiterem. To může přinést větší velkorysost, příjemnější atmosféru ve vztazích, chuť potkat se s lidmi, dopřát si něco hezkého nebo se vrátit k něčemu, co nás kdysi těšilo.
A odpoledne se Slunce přesně setkává s retrográdním Merkurem ve Štíru. Astrologicky je to zajímavý okamžik uprostřed Merkurovy zpáteční cesty: stará věc se může ukázat v novém světle. Rozhovor, který jsme nepochopili, rozhodnutí, o kterém pochybujeme, dokument, který jsme přehlédli, nebo vzpomínka, která najednou dostane jiný význam.Nemusíme ale dnes všechno definitivně rozhodnout. Spíš se dívejme, poslouchejme a všímejme si toho, co nám předtím unikalo.
Heslo dne: Podívejte se ještě jednou. Možná tentokrát uvidíte něco jiného.
Dnešní praktická drobnost: Podívejte se do rychlovarné konvice
Když se voda vaří déle, konvice je hlučnější nebo je její dno pokryté bělavým povlakem, pravděpodobně se v ní usadil vodní kámen.
Pravidelné odvápňování pomáhá konvici správně fungovat a výrobci ho doporučují dělat častěji tam, kde je tvrdá voda.
Nejdřív se podívejte do návodu svého konkrétního modelu. Někteří výrobci například doporučují kyselinu citronovou nebo bílý ocet. U citrónové kyseliny Tefal uvádí postup: převařit půl litru vody, přidat 25 gramů kyseliny citronové, nechat zhruba 15 minut působit a potom konvici několikrát důkladně vypláchnout.
A hlavně: vodní kámen neškrábejte nožem ani jiným tvrdým předmětem. Mohli byste poškodit topné těleso nebo těsnění.
Nemusíte samozřejmě odvápňovat konvici jen proto, že vám to dnes říká horoskop. Ale když už při čtení zjistíte, že na dně začíná vznikat vlastní krápníková jeskyně, možná nastal čas.
Beran
Dnešní Měsíc v Panně vás vrací k praktickým věcem. Něco bude potřeba dokončit, opravit, vyřídit nebo zkontrolovat — a tentokrát vám možná prospěje, když nepřeskočíte rovnou k výsledku.
Především kolem společných peněz, rodinného majetku, pojištění nebo jiné citlivější záležitosti se může objevit informace, kterou jste minule přehlédli. Spojení Slunce s retrográdním Merkurem vám dává šanci pochopit starou situaci jinak.
Není ostuda změnit názor, když máte nové informace. Dokonce ani Beranovi.
Ve vztazích je dnešek naopak příjemnější. Venuše s Jupiterem mohou pomoci zjemnit atmosféru a připomenout, proč máte některé lidi rádi i ve dnech, kdy s nimi zásadně nesouhlasíte.
Večer si dopřejte něco příjemného místo dalšího úkolu.
Středeční rada Beranům: Když dnes objevíte chybu, neopravujte nejprve člověka, který ji udělal. Opravte chybu. Člověk tam pravděpodobně bude i potom.
Býk
Dnešek vám může být příjemný.
Měsíc v Panně podporuje radost, tvořivost, koníčky, děti a vnoučata. Pokud jste poslední dny hlavně vyřizovali povinnosti, dnešek připomíná, že život nemusí být seznam úkolů, na jehož konci člověk dostane razítko „splněno“.
Ještě zajímavější ale budou vztahy.
Slunce se setkává s retrográdním Merkurem právě v oblasti partnerství. Může se vrátit starší rozhovor nebo téma, které jste považovali za uzavřené.
Tentokrát však můžete konečně pochopit, co vám druhý člověk vlastně chtěl říct. A možná i on pochopí vás.
Dopolední Venuše s Jupiterem zároveň přejí domácí pohodě. Pokud jste dlouho plánovali návštěvu, společný oběd nebo něco příjemného doma, dnešek je k tomu jako stvořený.
Středeční rada Býkům: Když dnes partner řekne „já jsem to myslel jinak“, zkuste připustit neuvěřitelnou možnost, že to opravdu myslel jinak.
Blíženci
Retrográdní Merkur je váš vládce, a dnes se navíc přesně potkává se Sluncem. Můžete proto zažít malý okamžik typu: „Aha, tak takhle to vlastně bylo.“
Něco, co jste poslední dny řešili, může najednou začít dávat větší smysl.
Dnešní téma se týká hlavně každodenního fungování. Práce, zdravého režimu, domácích povinností nebo způsobu, jakým si organizujete den. Možná zjistíte, že problém není v nedostatku času, ale v tom, že nějakou věc děláte zbytečně složitě.
Měsíc v Panně navíc přitahuje pozornost k domovu. Můžete mít chuť něco vytřídit nebo opravit.
Zkuste ale neotevřít pět skříní současně. Blíženci mají talent začít uklízet kuchyň a o hodinu později sedět na zemi s albem fotografií z roku 1987.
A právě taková stará fotografie dnes mimochodem může přinést příjemnou vzpomínku.
Středeční rada Blížencům: Pokud dnes zjistíte něco důležitého, napište si to. Vaše paměť je skvělá — především na věci, které momentálně nepotřebujete.
Rak
Dnešek je vhodný pro rozhovory, které už nějakou dobu čekají.
Měsíc v Panně vám pomůže být konkrétnější a Slunce s Merkurem mohou vrátit staré téma kolem dětí, vnoučat, lásky nebo něčeho, co vám dělá radost.
Možná si uvědomíte, že jste se poslední dobou příliš soustředili na to, co potřebují ostatní, a méně na to, co by bavilo vás.
Dopolední Venuše s Jupiterem mohou přinést také příjemný moment kolem domova nebo peněz. Nemusí jít o výhru. Někdy je dobrou zprávou už to, že něco stojí méně, než jste čekali.
Dejte si ale pozor na jednu rakovskou vlastnost: stará vzpomínka nemusí automaticky znamenat, že se k ní musíte vrátit i emocionálně.
Některé věci lze prostě připomenout a zase uložit zpátky.
Středeční rada Rakům: Když dnes vytáhnete starou fotografii, zkuste si vzpomenout nejen kdo na ní je, ale také proč se tehdy všichni tak smějí. To bývá ta část příběhu, která se ztratí jako první.
Lev
Po výrazném začátku týdne vás dnešek trochu uzemní.
Měsíc v Panně obrací pozornost k penězům, hodnotě věcí a tomu, za co stojí utrácet čas i prostředky. Můžete zjistit, že nějaká věc, kterou jste v pondělí nutně potřebovali, už ve středu tak neodolatelná není.
A to je možná dobře.
Dopoledne vám ale Venuše s Jupiterem přejí. Jupiter je stále ve vašem znamení a může přinést příjemný rozhovor, pochvalu, pozvání nebo prostě pocit, že vás lidé rádi vidí.
Užijte si to.
Odpolední Slunce s Merkurem však stáhnou pozornost k rodině a minulosti. Může se vrátit stará rodinná záležitost nebo vzpomínka, která potřebuje trochu jiný pohled.
Nemusíte být ten, kdo určí jedinou správnou verzi rodinné historie.
Středeční rada Lvům: Když dnes někdo vypráví příběh, u kterého víte, že „to bylo úplně jinak“, počkejte alespoň do konce. Třeba je jeho verze zábavnější.
Panna
Měsíc je celý den ve vašem znamení, takže budete vnímat detaily ještě silněji než obvykle.
A právě dnes to může být velká výhoda.
Slunce se spojuje s retrográdním Merkurem v oblasti komunikace, dokumentů a informací. Něco můžete přečíst podruhé a všimnout si věty, která vám minule unikla. Můžete také konečně pochopit, proč se někdo zachoval tak, jak se zachoval.
Dobrý den na opravy, revizi textu, návrat k rozepsané věci nebo kontrolu domluvy.
Jen pozor, aby se vaše zvýšená schopnost vidět chyby nerozšířila automaticky na všechny lidi v okolí.
Venuše s Jupiterem jsou dnes také příjemné pro peníze a pocit vlastní hodnoty. Můžete zjistit, že něco, co jste chtěli koupit, vůbec nepotřebujete — a kupodivu vás to nebude mrzet.
Středeční rada Pannám: Dnes je vhodný den na druhou kontrolu. Třetí už možná bude jen kontrola druhé kontroly.
Váhy
Venuše, vaše planeta, je stále retrográdní ve vašem znamení, ale dnes vytváří krásné spojení s Jupiterem. To je jedna z příjemnějších zpráv týdne.
Může se ozvat starý přítel, vrátit se pozvání, které minule nevyšlo, nebo se znovu objevit něco, co vám kdysi přinášelo radost.
Nemusí jít o člověka. Může to být koníček, místo, hudba nebo styl, který jste opustili.
Měsíc v Panně vám ale zároveň radí trochu zpomalit. Nemusíte být celý den ve společnosti.
Slunce s Merkurem obrací pozornost k penězům a hodnotám. Možná si uvědomíte, že některé věci už pro vás nemají stejnou cenu jako před několika lety.
A to je vlastně docela osvobozující.
Středeční rada Vahám: Když dnes najdete ve skříni oblečení, které jste pět let neměli na sobě, nemusíte znovu rozhodovat, zda ho „jednou určitě využijete“. Pět let už hlasovalo.
Štír
Dnes patříte mezi znamení, která mohou zažít nejzajímavější moment dne.
Slunce a retrográdní Merkur se přesně spojují právě ve vašem znamení. Může přijít nové pochopení staré situace, změna názoru nebo nápad, který se v hlavě objeví překvapivě jasně.
Možná pochopíte, proč jste něco udělali. Možná pochopíte někoho druhého. A možná konečně uvidíte, že otázka, kterou jste řešili, byla položená úplně špatně.
Nespěchejte ale s definitivním verdiktem. Merkur je stále retrográdní a další informace mohou přijít později.
Měsíc v Panně vám dnes pomůže přes přátele a lidi kolem vás. Někdy jeden člověk zvenčí vidí situaci jasněji než ten, kdo v ní stojí po krk.
Středeční rada Štírům: Když dnes něco zásadního pochopíte, nemusíte to okamžitě všem oznámit. Některá moudrost vydrží v hlavě alespoň do čtvrtka.
Střelec
Dnešek vás může přivést zpět k nějakému cíli nebo projektu, který jste odložili.
Měsíc v Panně chce výsledky a vy možná konečně uvidíte, co je potřeba udělat, aby se věc opravdu pohnula. Ne velká vize — jeden konkrétní krok.
Současně však Slunce s Merkurem pracují ve skrytější části vašeho horoskopu. Něco si potřebujete promyslet spíš sami než v široké společnosti.
Možná se vám vrátí vzpomínka nebo starý plán a zjistíte, že jej dnes vnímáte úplně jinak.
Dopolední Venuše s Jupiterem jsou pro vás příjemné. Přátelé, cestování, kultura nebo vzdělávání mohou přinést inspiraci. Klidně začněte přemýšlet o další cestě.
Jen ji dnes nemusíte celou rezervovat.
Středeční rada Střelcům: Když objevíte levnou letenku, první otázka není „kam pojedeme?“, ale „na jaké je to vlastně datum?“.
Kozoroh
Dnešek podporuje schopnost podívat se na věc s větším odstupem.
Měsíc v Panně vám sedí a může přinést chuť něco se dozvědět, naplánovat cestu nebo vyřešit složitější otázku, která vyžaduje fakta.
Slunce s retrográdním Merkurem mohou vrátit starší plán s přáteli, spolkem nebo nějakou skupinou lidí. To, co minule nevyšlo, nemusí být definitivně mrtvé.
Možná stačí změnit termín, způsob nebo očekávání.
Dopoledne může být příjemné i finančně nebo pracovně. Nečekejte ovšem kufřík bankovek na prahu. Spíš se může objevit příznivější nabídka, informace nebo pomoc.
A jestli vám někdo nabídne spolupráci, nemusíte odpovědět okamžitě.
Středeční rada Kozorohům: Když se starý plán vrátí, neposuzujte ho podle toho, proč nevyšel tehdy. Zjistěte, jestli stejné důvody platí ještě dnes.
Vodnář
Dnešek může otevřít otázku peněz, závazků nebo věcí, které s někým sdílíte.
Měsíc v Panně chce přesnost: kolik, kdy, kdo a kde to vlastně je.
To je velmi užitečné, protože Slunce s retrográdním Merkurem zároveň přinášejí možnost přehodnotit nějaký větší plán nebo rozhodnutí.
Možná jste si mysleli, že něco musíte udělat určitým způsobem, ale dnes objevíte jinou možnost.
Ve vztazích vám Venuše s Jupiterem docela přejí. Partner nebo blízký člověk může být ochotnější ke kompromisu — pokud se ovšem i vy vzdáte představy, že kompromis znamená, že přijme váš nápad.
Dobré mohou být také plány na cestování nebo kulturu.
Středeční rada Vodnářům: Pokud dnes někomu vysvětlujete svou originální myšlenku a on jí nerozumí, zkuste ji nejdřív vysvětlit jednodušeji. Nemusí být chyba automaticky na přijímači.
Ryby
Měsíc v Panně stojí proti vašemu znamení a znovu obrací pozornost k druhým lidem.
Dnes ale může vztahové téma být velmi užitečné. Někdo vám může ukázat praktickou stránku věci, nad kterou vy dlouho přemýšlíte spíš pocitově.
Slunce s retrográdním Merkurem zároveň mohou vrátit starší myšlenku na cestu, studium, kurz nebo něco, co jste chtěli poznat.
Možná jste tehdy neměli čas. Možná nebyly peníze. Možná jste si jen řekli, že už je na to pozdě.
Dnes se na to zkuste podívat znovu.
Venuše s Jupiterem mohou také přinést příjemnější atmosféru v každodenním životě. Někdo vám pomůže nebo zjistíte, že složitá věc má ve skutečnosti docela jednoduché řešení.
Středeční rada Rybám: Když dnes zjistíte, že se něco dá udělat jednodušeji, nevyčítejte si, že jste to deset let dělali složitě. Hlavně nezačněte dalších deset.