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U energií už nezáleží jen na ceně. Domácnosti musí změnit strategii

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Správně načasovaná smlouva na elektřinu a případně plyn, technologie odpovídající potřebám domácnosti a investice, která dává smysl v celkovém rozpočtu. Podle expertů změnila energetická krize způsob, jak Češi uvažují o energiích. Vedle výběru dodavatele a vhodné ceny roste význam dlouhodobého plánování, energetických úspor i financování modernizace bydlení.
U energií už nezáleží jen na ceně. Domácnosti musí změnit strategii

U energií už nezáleží jen na ceně. Domácnosti musí změnit strategii

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/admiral-lebioda-solar-panels-6940440-1280.jpeg
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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