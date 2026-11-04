U energií už nezáleží jen na ceně. Domácnosti musí změnit strategii

Domácnosti se učí, že na energetickém trhu nemusí být nejdražší samotná spotřeba, ale špatně načasované rozhodnutí. Energetický trh zůstává citlivý na geopolitické události, počasí i vývoj světové poptávky. „Přestože Evropa dokázala po předchozích krizích najít alternativní zdroje dodávek, ceny energií nadále formují faktory, které domácnosti nemají ve svých rukou. Proto je o to důležitější soustředit se na rozhodnutí, která ve vlastních rukou máme – od včasného výběru dodavatele přes délku cenové fixace až po investice do energeticky úspornějšího bydlení,“ vyzdvihuje Viktor Procházka, vedoucí externí komunikace společnosti Yello v České republice.
Geopolitika zůstává důležitým faktorem
Energetika prošla za poslední dvě desetiletí řadou zásadních zlomů. Liberalizace trhu, havárie ve Fukušimě, pandemie covidu-19, krach Bohemia Energy, válka na Ukrajině i následné cenové stropy výrazně ovlivnily podobu trhu a očekávání zákazníků. Současné napětí na Blízkém východě představuje další faktor, který může do evropských cen energií promítnout nejistotu. Významnou roli přitom hraje především globální obchod se zkapalněným zemním plynem (LNG), o který soutěží evropské a asijské trhy.
„Celkově je zdrojů dost. Jednou z klíčových komodit, které ovlivňuje Hormuzský průliv, je aktuálně LNG. Soupeří-li o něj více trhů, logicky se to projevuje v cenách,“ upozorňuje Viktor Procházka. Vývoj podle něj nelze hodnotit izolovaně od geopolitiky, počasí nebo očekávání trhu. I když se některé scénáře mohou postupně uklidnit, energetika zůstává oblastí, kde se jednotlivé události promítají do cen s různým časovým odstupem.
Zásobníky, počasí a ceny: co rozhoduje o další zimě
Vedle geopolitiky patří k důležitým faktorům také stav zásobníků zemního plynu a očekávaná spotřeba během zimy. Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií, upozorňuje, že evropská situace není z hlediska zásob ideální. České zásobníky se podle údajů prezentovaných na začátku listopadu pohybovaly přibližně na 76 % kapacity. S nástupem chladnějšího počasí se navíc začínají čerpat, což zpomaluje doplňování. To může zvyšovat citlivost trhu na další výkyvy počasí nebo dodávek.
„Vstupujeme do topné sezóny poznamenané nervozitou z mezinárodních vlivů a také stavem podzemních zásobníků. Hodně bude záležet na tom, jaká bude zima. Pokud sychravá, jistě budeme situaci sledovat velmi pozorně,“ říká Jiří Gavor. Zároveň připomíná, že vývoj na burze není pro domácnosti jediným důležitým ukazatelem. Rozhodující jsou konkrétní nabídky dodavatelů a podmínky smluv. I v období rostoucích cen se totiž mohou výrazně lišit.
Rozhodovat se vyplatí dříve než na poslední chvíli
Zatímco ještě na jaře byly na trhu podle Jiřího Gavora mimořádně výhodné nabídky fixované na dva až tři roky, současná situace vyžaduje větší obezřetnost. Dlouhodobá fixace může domácnosti chránit před dalším zdražováním, ale její výhodnost závisí na ceně, délce závazku i očekávaném vývoji trhu. Kdo chce mít jistotu, měl by porovnávat nabídky s dostatečným předstihem a nespoléhat na to, že nejvýhodnější podmínky najde i těsně před koncem smlouvy.
„Když zákazník začne hledat novou nabídku až čtrnáct dní před jejím vypršením, může už být pozdě,“ říká Jiří Gavor. Důležité je zohlednit i vlastní přístup k riziku. Zákazník, který chce především stabilitu, může preferovat fixaci, zatímco jiný bude ochoten přijmout větší cenové výkyvy. Ani jedno rozhodnutí však nelze doporučit univerzálně bez znalosti konkrétní nabídky a situace domácnosti.
Energetická renovace už není jen otázkou technologie
Proměnou prochází také trh s fotovoltaikou a dalšími úspornými technologiemi. Zatímco v době energetické krize domácnosti často hledaly rychlé řešení v podobě jednotlivých zařízení, dnes myslí komplexněji. Více zvažují celkové náklady, návratnost, financování i samotnou realizaci. Nové podmínky podpory Nová zelená úsporám navíc propojují energetické renovace s bezúročným financováním a odborným posouzením domu. Pro zákazníka tak může být správné naplánování celého projektu důležitější než samotný výběr technologie.
„Zákazník už nehledá jen konkrétní technologii. Chce vědět, kolik ho renovace bude stát, co mu přinese a jak ji bude financovat. Většina domácností přitom uvítá pomoc s plánováním a s výběrem vhodného řešení,“ říká Adam Navrátil, člen rady jednatelů společnosti PREsolidsun. Zároveň se mění i role dodavatelů – zákazníci očekávají nejen instalaci zařízení, ale rovněž odborné posouzení, návrh financování a doporučení konkrétního řešení.
Fotovoltaika s baterií a bezúročným úvěrem mění pohled na investici
Nový model podpory umožňuje domácnostem kombinovat více energetických opatření a využít bezúročné financování. Cílem je zjednodušit cestu zákazníka, který by jinak musel samostatně řešit renovační plán, úvěr a výběr zhotovitele. Změna přístupu zároveň posouvá investice do energetických technologií blíže k běžnému finančnímu plánování domácností. „Díky novému systému podpory lidé nemusí mít k dispozici celou částku, ale mohou využít financování a zhodnotit svůj dům prostřednictvím následných úspor,“ říká Adam Navrátil.
Modelový příklad SolidSunu ukazuje, že čtyřčlenná domácnost s roční spotřebou 12 MWh si může pořídit fotovoltaiku o výkonu 10 kWp s baterií 10 kWh za přibližně 324 tisíc korun. Při desetiletém financování činí měsíční splátka 2 707 Kč. Díky chytrému řízení může systém podle propočtu ušetřit ročně asi 30 826 Kč na výdajích za elektřinu. Roční splátky tak převýší dosaženou úsporu přibližně o 1 600 Kč, nicméně za tento rozdíl domácnost získá vlastní fotovoltaickou elektrárnu s baterií a renovační pas k plánování dalších energetických úprav domu.