Máte doma staré hodinky po prarodičích? Jediný detail z nich může udělat poklad za 170 tisíc

Staré hodinky po dědečkovi mohou na první pohled vypadat jako obyčejná vzpomínka na dobu, kdy se čas natahoval korunkou a digitální displej byl spíše výjimkou. Některé československé modely však dnes dokážou ve sběratelských aukcích vystoupat na desítky tisíc korun.
Když jsem se podívala na výsledky několika aukcí, překvapilo mě, jak výrazné rozdíly mezi jednotlivými hodinkami mohou být. Zatímco běžnější Primky končí často na několika tisících korun,
vzácný Spartak nebo původní Orlík mohou zamířit mnohem výše.
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Historie československých náramkových hodinek je úzce spojená s Novým Městem nad Metují. Právě tam vznikly v roce 1954
první prototypy domácích náramkových hodinek. Nesly označení Spartak a značka Prim se na náramkových hodinkách začala objevovat až později. Mechanické hodinky tvoří množství drobných součástek, které společně vytvářejí přesný strojek. U historických Primek je při renovaci důležité zachovat co nejvíce původních dílů a charakter hodinek. Foto: Kozuch/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Podle společnosti ELTON, která dnes vyrábí hodinky PRIM Manufacture 1949, vzniklo
více než 1 600 hodinek nesoucích označení Spartak. Právě jejich historický význam a relativně nízký počet dochovaných kusů dnes zvyšují zájem sběratelů. Jedna aukce skončila nad 50 tisíci
Velmi názorný příklad nabízí Aukro. V únoru letošního roku zde aukce hodinek Spartak se strojkem K25 skončila po třinácti příhozech
na částce 50 500 korun. Prodejce u hodinek uváděl původní stav bez oprav a zásahů.
To ale neznamená, že každý Spartak má cenu desítek tisíc. Jiná aukce nefunkčního kusu určeného na náhradní díly skončila loni v září na pouhých 6 056 korunách.
Rozdíl mezi oběma částkami dobře ukazuje, že samotný název modelu nestačí. Velkou roli hraje stav,
zachovalost jednotlivých dílů, funkčnost i konkrétní provedení. Orlík může být ještě výrazně dražší
Ještě zajímavější je model Orlík, který vznikl v 60. letech pro československou armádu. Původní kusy patří mezi
nejsledovanější československé hodinky vůbec. Hodinky Spartak patří k počátkům československé výroby náramkových hodinek. Zachovalé kusy dnes patří mezi vyhledávané sběratelské předměty a některé aukce končí na desítkách tisíc korun. Foto: Aukro.cz
Na Aukru v roce 2017 skončila aukce
původního Orlíku z roku 1965 s výrobním číslem 155 na částce 177 877 korun. Jde sice o starší aukci, ale velmi dobře ukazuje, jak vysoko se může cena vzácného a dobře dochovaného kusu dostat.
Sběratel a renovátor Václav Reischl popsal
rostoucí zájem o mechanické hodinky pro Novinky slovy:
„Lidé se vracejí ke kráse mechanických hodinek.“
Podle něj jejich kouzlo spočívá ve spojení mechaniky, estetiky a
nadčasového designu. Běžnější Primky stojí podstatně méně
Ne každé staré hodinky Prim jsou ale malým pokladem. Výsledky dalších aukcí ukazují
mnohem střízlivější částky.
Aukce hodinek Prim Sport první generace skončila letos v lednu na 4 048 korunách. Prim Diplomat v původním stavu po servisu skončil v prosinci 2025 na 4 210 korunách a varianta Diplomat Incabloc s původním řemenem a krabičkou na 6 145 korunách.
Při prohlížení starých hodinek má smysl
zaměřit se hlavně na: přesné označení modelu a jeho variantu stav ciferníku, pouzdra a strojku původnost jednotlivých součástek výrobní a sériová čísla původní krabičku a dokumentaci případné neodborné opravy nebo úpravy S leštěním raději nespěchejte
Pokud bych doma našla staré Primky po prarodičích, rozhodně bych je nejdříve nezačala leštit nebo rozebírat. U sběratelských hodinek bývá právě zachovalost
jedním z důležitých faktorů při posuzování jejich hodnoty. U starých mechanických hodinek nerozhoduje jen stáří, ale také stav, původnost součástek a konkrétní provedení. Právě tyto detaily mohou výrazně ovlivnit jejich sběratelskou hodnotu. Foto: Magnific
Nejrozumnější je proto nejdříve
zjistit přesný model a případně se obrátit na odborníka, který se československým hodinkám věnuje. Hodinky, které desítky let odpočívaly v zásuvce, totiž mohou mít vyšší cenu právě proto, že se je nikdo nepokusil předělat k obrazu svému. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, prim.cz, aukro.cz, novinky.cz