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Máte doma staré hodinky po prarodičích? Jediný detail z nich může udělat poklad za 170 tisíc

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Staré hodinky po dědečkovi mohou na první pohled vypadat jako obyčejná vzpomínka na dobu, kdy se čas natahoval korunkou a digitální displej byl spíše výjimkou. Některé československé modely však dnes dokážou ve sběratelských aukcích vystoupat na desítky tisíc korun.
Máte doma staré Primky po prarodičích? Jediný detail z nich může udělat poklad za 170 tisíc

Máte doma staré Primky po prarodičích? Jediný detail z nich může udělat poklad za 170 tisíc

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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