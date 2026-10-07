Staré Heřmanovice rozhodnou v referendu o větrných elektrárnách

Staré Heřmanovice rozhodnou v referendu o větrných elektrárnáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 07.10.2026 18:00
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