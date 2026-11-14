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Novotný popsal přísná pravidla v Oktagonu a vylíčil, jak seřval svůj tým. Před Oktagonem 100 neodpouští chyby

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Promotér, který prodává mlácení do hlavy, vybuchl kvůli účesům a tričkům. Měsíc a půl před stovkou v Praze má podle něj příště zaplatit konkrétní člověk z jeho týmu.
Novotný popsal přísná pravidla v Oktagonu a vylíčil, jak seřval svůj tým. Před Oktagonem 100 neodpouští chyby

Novotný popsal přísná pravidla v Oktagonu a vylíčil, jak seřval svůj tým. Před Oktagonem 100 neodpouští chyby

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.11.2026 05:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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