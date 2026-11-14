Novotný popsal přísná pravidla v Oktagonu a vylíčil, jak seřval svůj tým. Před Oktagonem 100 neodpouští chyby

Do studia přijdou lidé, kteří se živí tím, že schytávají rány do obličeje. Ondřej Novotný se ale nedíval na jejich bilance. Díval se na vlasy, na tričko a na to, jestli je host upravený. A protože se blíží stý turnaj jeho organizace, nenechal si to pro sebe a své zaměstnance sjel tak, že to pak popsal i veřejně. Redakce MMAmag k tomu porovnala, co stejný muž o pravidlech ve vlastní firmě říkal v září 2025, a v oficiálním kalendáři organizace dohledala, kolik dní do slíbeného vrcholu sezony zbývá.
Vzteky vřel kvůli tričkům a vlasům
Ondřej Novotný, spolumajitel a promotér OKTAGON MMA, česko-slovenské organizace smíšených bojových umění, mluvil o scéně z vlastního studia v pořadu Kudy běží zajíc. Nešlo o zápas ani o konkrétního bojovníka, šlo o přípravu natáčení; téma vyplavalo při rozebírání televizních přenosů fotbalových utkání. Jeho slova popsal server Fights.cz 11. listopadu 2026.
„Vždycky úplně vzteky vřu, když si naši lidé pozvou do studia bojovníky, kteří tam přijdou ve značkovém oblečení, s nápisem přes celá prsa, neučesaní, neumytí.“ Nadávka padla vzápětí a mířila na tým, ne na hosty: „Do p*či! Děláme Oktagon 100 a vy jim nejste schopni říct, že je to společenská událost a že mají nějak vypadat?“ Jednomu člověku pak podle téhož popisu řekl: „Příště to bude stát peníze tebe, protože ty děláš studio.“
Z té trojice vět plyne jedna věc. Viníkem není zápasník, který přišel v mikině, ale zaměstnanec, který mu nezavolal předem. Proč před OKTAGONEM 100 nejde o maličkost kvůli jednomu tričku, ukazují tři data z oficiálního kalendáře organizace.
Termín, který tlačí tým ke zdi
Z oficiálního kalendáře OKTAGON MMA, který redakce MMAmag prošla 13. listopadu 2026, plyne, že OKTAGON 100 je vypsaný na 29. prosince 2026 v Praze. Organizace ho sama rámuje slovy „100 turnajů OKTAGONu. 10 let na scéně“; jde o její vlastní formulaci, ne o nezávislý soupis všech galavečerů. Od 13. listopadu 2026 do data stovky zbývá 46 dní a do toho okna se vejdou ještě dva turnaje.
|Turnaj
|Datum
|Dní od 13. 11. 2026
|OKTAGON 98, Třinec
|21. 11. 2026
|8
|OKTAGON 99, Dortmund
|5. 12. 2026
|22
|OKTAGON 100, Praha
|29. 12. 2026
|46
Potvrzené oficiálně je datum, místo a marketingový slib. Všechno ostatní je Novotného vlastní líčení interního sporu. Podobně tvrdě přitom o poměrech ve své firmě mluvil už v září 2025, jen tehdy nešlo o trička.
Žádná práce z domova, trval na svém v září 2025
23. září 2025 Fights.cz popsal jeho vystoupení v rozhovoru s Vojtou Žižkou, který organizace sama propagovala na svém profilu na LinkedInu. Novotný tam odmítl práci z domova a trval na docházce do kanceláře. Argumentoval tím, že lidé v jeho firmě musí komunikovat bleskurychle a že hromadná porada u jednoho stolu je rychlejší než domlouvání videohovoru.
Mezi zářím 2025 a listopadem 2026 se tedy nezměnila logika, jen se posunula o patro níž: od docházky k účesům hostů. Jedna prasklina v tom vzorci ale je. V inzerátu na pozici PR Manager DE, do kterého redakce MMAmag nahlédla 13. listopadu 2026 na portálu JOIN, je německá pozice označená jako Remote (Germany) a místo výkonu práce je uvedené jako Remote, Germany. Že by organizace měnila postoj k práci z domova, z inzerátu nevyplývá; týká se jedné role na německém trhu.
Proč promotéra zajímá účes víc než poslední zápas
ANALÝZA Muž, který prodává brutalitu, řeší vlasy. Vypadá to jako paradox, ale je to prostá matematika veřejného slibu. Formulace o největší akci v historii organizace pochází z příspěvku OKTAGON MMA ze 3. listopadu 2026 na síti X a je dostupná ve vložené ukázce v článku Fights.cz. Kdo si takovou laťku nastaví sám, musí ji uhlídat i tam, kam se nekupují lístky.
Současná organizace totiž neprodává jen zápas. Prodává řetězec: studio, rozhovory, přenosy, sociální sítě; OKTAGON MMA k tomu provozuje vlastní televizní službu s turnaji, zápasy a pořady. Pětivteřinový záběr na rozcuchaného hosta je v tomhle balíku stejná položka jako hlavní zápas večera.
Proto padlo slovo peníze a proto mířilo na člověka od studia, ne na bojovníka v mikině. Novotného výbuch není o hygieně, je o tom, kdo nese odpovědnost za produkt. V kleci smí být chaos. Ve studiu ne.
Metodika
Citace z listopadu 2026 i starší výrok ze září 2025 pocházejí z článků serveru Fights.cz (11. listopadu 2026 a 23. září 2025); původní záznam pořadu Kudy běží zajíc ani video rozhovoru s Vojtou Žižkou se otevřít nepodařilo, takže není k dispozici časová stopa citované pasáže. Termíny a místa turnajů jsou z oficiálního kalendáře OKTAGON MMA, otevřeného 13. listopadu 2026; turnaj OKTAGON 100 je zde vypsán v pražské hale, v textu uvádíme halu bez sponzorského označení. Do výpočtu dní vstoupily čtyři hodnoty: 13. listopadu 2026, 21. listopadu 2026, 5. prosince 2026 a 29. prosince 2026, den zpracování se nezapočítává, výsledky jsou 8, 22 a 46 dní a při jiném datu vydání se mění. Inzerát PR Manager DE na join.com byl otevřen 13. listopadu 2026 a uváděl Remote (Germany) a Work location Remote, Germany; benefity Home Office a Remote work se v obsahu stránky nenašly a formulace o největší akci v historii je převzatá z vložené ukázky příspěvku OKTAGON MMA na X ze 3. listopadu 2026, protože přímý příspěvek se otevřít nepodařilo. Článek nezahrnuje složení zápasové karty stovky ani vyjádření zaměstnanců a bojovníků; veřejnou reakci na Novotného slova se v dohledatelných zdrojích najít nepodařilo a přepočty měn se nedělaly.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka