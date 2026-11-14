Hradec Králové přispívá na kastraci koček. Majitelé mohou získat až tisíc korun

Hradec Králové přispívá na kastraci koček. Majitelé mohou získat až tisíc korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hradec Králové přispívá na kastraci koček. Majitelé mohou získat až tisíc korunZdroj: Helena Révay
Článek byl publikován 14.11.2026 05:13
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →