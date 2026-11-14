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Hradec Králové přispívá na kastraci koček. Majitelé mohou získat až tisíc korun

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Hradečtí majitelé koček a kocourů mohou požádat město o finanční příspěvek na kastraci. Cílem programu je omezit nechtěné množení zvířat a regulovat populaci volně žijících koček. Vedle podpory majitelů město zajišťuje také odchyt a kastraci koček bez domova.
Hradec Králové přispívá na kastraci koček. Majitelé mohou získat až tisíc korun

Hradec Králové přispívá na kastraci koček. Majitelé mohou získat až tisíc korun

Zdroj: Helena Révay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 05:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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