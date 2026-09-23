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S dluhy do politiky: Zoufalý Zdeněk Godla kandiduje za město, kterému sám dluží!

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Jak se říká, tonoucí se stébla chytá a v případě herce Zdeňka Godly (51) to patrně platí dvojnásob. Godla se dlouhodobě potýká s finančními problémy a nyní se patrně rozhodl, že vstoupí do politiky. Podle informací eXtra.cz kandiduje do zastupitelstva města, kterému dluží.
Zdeněk Godla padl na dno.

Zdeněk Godla padl na dno.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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