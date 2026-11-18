Slunce už brzy vstoupí do ohnivého Střelce
V neděli 22. listopadu 2026 Slunce vstoupí do znamení Střelce. Zde setrvá až do 21. prosince 2026. Z astrologického pohledu je to vždy spojeno s věcmi typickými pro dané „vládnoucí“ znamení. U Střelce se tedy mohou dostat do popředí témata jako:
- Cestování
- Vzdělávání a objevování
- Svobodomyslnost, nespoutanost a dobrodružství
Střelci vládne planeta Jupiter, kterou si spojujeme se štěstím. Je to znamení, které kolem sebe vytváří velmi dobrou energii. Ve dnech, kdy je Slunce ve Střelci, by obecně měla panovat veselá nálada a optimismus – ovšem ne bezbřehý. Samozřejmě do toho stále mohou zasáhnout další astrologické události jako úplňky, zatmění, nov nebo třeba aktuální roj leonidů.
Střelec nám obecně přináší spoustu nového poznání, protože je to znamení, které se neustále chce dozvídat něco nového a objevovat. V době, kdy je Slunce ve Střelci, tedy můžeme očekávat nová zjištění, ale i to, že se nám změní úhel pohledu na danou věc nebo třeba přehází naše hodnoty. Je to skvělý čas na to, abyste vymysleli kreativní řešení, odprezentovali odvážný nápad nebo se odvázali.
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Energie Střelce nám v práci pomůže růst
Co se týče kariéry, je to čas, kdy se nemusíte bát držet se zpátky. Střelec podobně jako třeba Vodnář má rád individualitu, takže v jeho období můžete zazářit. Pokud jste někdy chtěli představit svou vizi šéfovi nebo třeba zkusit rozjet byznys, dle hvězd by to mohl být ten pravý okamžik. Střelec je znamení, které se nebojí změn, a tak když je Slunce ve Střelci, stává se, že někteří lidé mění kariéru, odchází z práce a třeba úplně překopou svůj život. Hlavní je orientovat se na růst a vlastní spokojenost, Střelec nemá v lásce stagnaci.
Vztahy zase ožijí
V lásce chce Střelec hlavně volnost, experimenty a zábavu. Pokud některé vztahy upadaly do nudného stereotypu, může se to teď obrátit k lepšímu. Jenže pro jiné vztahy nemusí být Slunce ve Střelci až tak pozitivní, naopak se může stávat i to, že se jeden z partnerů bude cítit znuděný a bude hledat povyražení jinde. Vždy záleží i na tom, jak spolu partneři fungují během celého roku.
Ve vztazích si energie Střelce cení přímosti a otevřené komunikace. Bourá tabu a dává šanci párům vyřešit palčivé otázky, které se jim moc načínat nechtělo. Pakliže je mezi vámi kvůli určité záležitosti dusno, teď by dle astrologie mohla být šance se o tom pobavit relativně v klidu.
Těžit z toho bude hlavně 5 znamení
Jako pro každý astrologický jev, i zde platí, že některé znamení z něj benefituje nebo je ovlivněné více než jiné. Tentokrát energie Střelce pozitivně ovlivní hlavně těchto 5 znamení:
- Beran
- Střelec
- Lev
- Váhy
- Vodnář
Beran v poslední době ztrácel motivaci a měl pocit, že se nikam neposouvá. Najednou chytne druhý dech a zatouží poznat svět nebo studovat. Lev si bude užívat, že je v centru dění. Období Střelce s sebou nese hodně zábavy a party, a to má Lev tuze rád. Tentokrát možná v práci ohromí i svým nápadem. Váhy se mohou posunout blíže ke svému cíli díky tomu, že se dají do řeči s osobou, která se nadchne pro jejich projekt. Je to dle hvězd vhodná doba pro vyjednávání dohod, učení se i psaní.
Střelec je králem tohoto období a jemu astrologie předpovídá velký osobní růst. Jen je důležité, aby svou pozornost neštěpil, ale zkusil se soustředit na jednu konkrétní věc. I Vodnář se může posunout dále pomocí nových kontaktů. Je možné, že mu určitá osoba změní zásadně pohled na hodnoty nebo mu vnukne myšlenku na skvělý nápad.
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Nejdůležitější data období Slunce ve Střelci
Tak jako vždy, na závěr přinášíme přehled nejdůležitějších astrologických událostí a dat, abyste věděli, co se právě na nebi odehrává.
- 22. listopadu 2026 – Slunce vstupuje do Střelce.
- 24. listopadu 2026 – Bobří úplněk v Blížencích přináší témata jako jsou komunikace, vzdělávání a myšlení.
- 25. listopadu 2026 – Mars vstupuje do znamení Panny, což nám přinese potřebu nepřehlížet drobné detaily a být praktický.
- 4. prosince 2026 – Planeta Venuše vstupuje do Štíra, což dá vztahům větší hloubku a touhu po silnějším propojení.
- 9. prosince 2026 – Novoluní ve Střelci, čas naplánovat si věci ohledně studia a cestování.
- 13. prosince 2026 – Jupiter začne být retrográdní, čas na přehodnocení plánů.
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