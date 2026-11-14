Slabší podzimní snášení vajec u slepic. Pomohou ovesné vločky a semínka

Podzim je obdobím, kdy už se příroda chystá k zimnímu spánku. Projevuje se to mnoha různými věcmi. Stačí se pouze podívat do sadu, kde máme spousty spadaného listí. Rostlin na záhonech už také rapidně ubylo a kvést už uvidíme jen máloco. Ve zvířecí říši je to podobné. Třeba u takových slepic se podzim mnohdy projeví v podobě mešního množství vajec, jež snesou. Naštěstí existuje několik triků, jak si můžeme pomoct, aby se nám tato nepříjemnost vyhnula.
Proč je podzimní snášení slepic slabší?
Důvod je vcelku logický. Na podzim ubývá denního světla, což vede k přirozenému zpomalení metabolismu zvířat. Organismus slepice prostě a jednoduše potřebuje mnohem větší porci energie na udržení tepla. Té energie, již by jinak věnovaly právě snášce vajec. Důležitá je tudíž hlavně strava. Slepice potřebují mnohem více vitamínů, minerálů a dalších látek k tomu, aby mohly snášet dostatečné množství vajec.
Domácí doplnění stravy bohatě postačí
Je to tak. Není nutné kupovat žádné drahé prostředky, které by vylepšily slepicím jejich stravu. Použijeme prostě suroviny, které máme k dispozici přímo doma. Konkrétně půjde o:
- 1 šálek ovesných vloček,
- 1 lžíci lněných semínek,
- 1 nastrouhanou mrkev,
- 1 nastrouhané jablko,
- malé množství droždí,
- 1 lžíci rostlinného oleje,
- špetku soli.
Tip: Česnek do kurníku. Přírodní antibiotikum, které se vyplatí.
Postup přípravy takovéhoto doplňkového krmiva pro slepice je jednoduchý. Všechny suroviny se jednoduše promíchají tak, aby vznikla soudržná kašovitá hmota. Tu necháme 10 minut jen tak stát, aby vločky nabobtnaly. Slepicím tento vitamínový gejzír podáváme ráno nebo večer jako doplněk běžné stravy.
Foto: Pixabay
Důležitý je i dostatek tepla a světla
Nepochybně. Bez světla a tepla se slepice neobejdou. Samotného světla potřebují minimálně 14 hodin denně. Pomoct může i obyčejná levná LED žárovka v kurníku, která bude svítit i chvíli po tmě, když už zajde sluníčko. Pozor také na správnou podestýlku a na to, aby slepice byly v závětří.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Slabší podzimní snášení vajec u slepic. Pomohou ovesné vločky a semínka first appeared on Naše zahrada.