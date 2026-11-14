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Slabší podzimní snášení vajec u slepic. Pomohou ovesné vločky a semínka

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Dennívýzva
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Podzim je obdobím, kdy už se příroda chystá k zimnímu spánku. Projevuje se to mnoha různými věcmi. Stačí se pouze podívat do sadu, kde máme spousty spadaného listí. Rostlin na záhonech už také rapidně ubylo a kvést už uvidíme jen máloco. Ve zvířecí říši je to podobné. Třeba u takových slepic se podzim mnohdy projeví v podobě mešního množství vajec, jež snesou. Naštěstí existuje několik triků, jak si můžeme pomoct, aby se nám tato nepříjemnost vyhnula.
Slepice a vejce

Slepice a vejce

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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