Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
8 min

Černá díra ji znovu a znovu trhá. Hvězda přesto přežívá a po měsících se vrací pro další ránu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Setkání hvězdy se supermasivní černou dírou obvykle nemá mnoho možných konců. Pokud se hvězda dostane dostatečně blízko, rozdíl gravitačního působení na její bližší a vzdálenější stranu začne být silnější než gravitace, která drží hvězdu pohromadě. Následuje takzvaná slapová destrukce: hvězda se protáhne, roztrhne a část její hmoty vytvoří žhavý proud materiálu padajícího k černé díře.
Černá díra ji znovu a znovu trhá. Hvězda přesto přežívá a po měsících se vrací pro další ránu

Černá díra ji znovu a znovu trhá. Hvězda přesto přežívá a po měsících se vrací pro další ránu

Zdroj:
Reklama
Další články z Kód Enigma
Říkali mu třínohý Sicilan. Narodil se se třemi nohami a dvěma sadami genitálií. Frank Lentini z vlastní anomálie udělal kariéru
Říkali mu třínohý Sicilan. Narodil se se třemi nohami a dvěma sadami genitálií. Frank Lentini z vlastní anomálie udělal kariéru
Když volby znamenaly jen pro majetné muže: Jak dlouho trvalo, než hlas skutečně dostal „každý“
Když volby znamenaly jen pro majetné muže: Jak dlouho trvalo, než hlas skutečně dostal „každý“

Volební právo ještě dlouho neznamenalo právo všech dospělých občanů hlasovat. O výsledku rozhodovalo...

„No přesně!“ Proč AI nadšeně souhlasí i ve chvíli, kdy právě opravujete její vlastní chybu
„No přesně!“ Proč AI nadšeně souhlasí i ve chvíli, kdy právě opravujete její vlastní chybu

Navrhnete nápad a AI ho označí za výborný. Upozorníte ji, že udělala chybu, a odpoví: „No přesně!“ Nejde...

Semena pro konec světa možná nevydrží ani zdaleka tak dlouho, jak jsme čekali
Semena pro konec světa možná nevydrží ani zdaleka tak dlouho, jak jsme čekali

Genové banky skladují semena plodin jako pojistku proti katastrofám a ztrátě biodiverzity. Teoretické...

Tělo si možná pamatuje, že bylo obézní. U myší zůstaly změny v imunitních buňkách i po zhubnutí
Tělo si možná pamatuje, že bylo obézní. U myší zůstaly změny v imunitních buňkách i po zhubnutí

Proč je po výrazném zhubnutí tak těžké váhu dlouhodobě udržet? Nová studie ukazuje jeden možný mechanismus....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.