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Forum Media: Svoboda médií, novináři ve válce i vliv sociálních sítí na způsob válčení

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Letošní ročník konference Forum Media se zaměří na proměnu komunikace ve světě hrozeb a konfliktů. Znám je již kompletní seznam řečníků, mezi nimiž je například šéf Reportérů bez hranic Thibaut Bruttin, maďarský investigativní reportér a bojovník proti orbánovskému režimu András Pethő či socioložka médií působící na Amsterdamské univerzitě Johana Kotišová. Svoboda médií a novinářů, dopad
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mam

Zdroj: Fotografie z konference Forum Media (2022). Foto: se svolením Marketing &amp; Media
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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