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Love Island zamíchal páry. Vanesa si vybrala zadaného Jakuba a vilu musí opustit hned dvě srdíčka

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Desátá epizoda reality show Love Island přináší příchod nové účastnice a rozpad stabilního páru. Večerní ohniště navíc končí dvojitým vyřazováním.
Love Island 10. díl:

Love Island 10. díl:

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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