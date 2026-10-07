Šesté Avengers možná uvidíme později. Proč Marvel oddaluje natáčení?

Avengers: Doomsday uvidíme už letos a jeho pokračování s podtitulem Secret Wars jsme měli vidět rok poté. Zákulisní informace ale napovídají něco jiného.
Už pozadí Avengers: Doomsday bylo docela zajímavé vzhledem k tomu, co prozradil Sebastian Stan a další tvůrci. Film totiž podle všeho vznikal bez dokončeného scénáře a herci během natáčení neměli moc představu, co budou točit dál. Navíc snímek nejspíš ještě není úplně hotový, což nám může dát docela přesnou představu, jak daleko je tvorba jeho sequelu. Pre-produkce Avengers: Secret Wars je ovšem ještě ve velice raných fázích, na natáčení už přitom producenti nemají zdánlivě mnoho času. Studio ale chce mít podle zákulisních informací jasno, zda diváci budou netrpělivě čekat na druhý díl.
Doomsday bude podle všeho velký film, v němž se setká nebývalé množství hrdinů nejen z ostatních marvelovek, ale také z jiných franšíz. Už teď má silnou naději na miliardu, možná i dvě. Otázkou ovšem je, zda se k snímku diváci budou vracet. Na tom závisí, jak tvůrci vystaví další díl. Oficiálně je premiéra Secret Wars stanovena na prosinec 2027 a Marvel zatím nic jiného netvrdí. Nicméně ze zákulisí už prosakují informace, že Secret Wars rozhodně není ve fázi, kdy by byl tento termín zaručen. Pravděpodobnější je, že na začátku příštího roku, kdy už budou čísla Doomsday jasná, se teprve začne natáčet.
Vzhledem k tomu, že Marvel už nemůže u každého snímku předpokládat úspěch jako ve svých prvních fázích, je ta opatrnost navíc pochopitelná. Tím pádem ale nemůžeme čekat, že snímek uvidíme ještě příští rok. Nakonec, u takto velkého filmu se nedá postupovat moc rychle. Zároveň můžeme očekávat, že i další marvelovské projekty se zřejmě budou muset posunout, obzvlášť když má nadcházející duologie tak zásadně ovlivnit další podobu marvelovského světa.
V Doomsday a Secret Wars se bude bojovat o celé multiverzum, což je zjevně strop toho, o co se dá v tomto světě bojovat. Marvel navíc slíbil, že po této fázi se MCU dost změní a znatelně uzemní, protože konflikt hrdinů s Doctorem Doomem (Robert Downey Jr.) by měl světem pořádně otřást. Avengers: Doomsday uvidíme v kinech 17. prosince letošního roku. Avengers: Secret Wars má plánovanou premiéru na 16. 12. 2027. Zda to je ale konečné datum, aktuálně neví asi nikdo.
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Zdroj: World of Reel