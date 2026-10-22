Srdce Vltavy, zatopený meandr původního říčního koryta u Horní Plané, je nyní patrné nejen z břehů Lipna, ale také na satelitních snímcích. Zatímco loni byl objeven pod zamrzlou hladinou, letos se po zhruba 40 letech znovu vynořuje z vody. Důvodem je výrazný pokles hladiny přehrady způsobený suchem.
Srdce Vltavy je vidět i z vesmíru. Satelit ho zachytil z výšky 790 kilometrů
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu.
Obsah je čtivý, svižný a...