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Srdce Vltavy je vidět i z vesmíru. Satelit ho zachytil z výšky 790 kilometrů

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Srdce Vltavy, zatopený meandr původního říčního koryta u Horní Plané, je nyní patrné nejen z břehů Lipna, ale také na satelitních snímcích. Zatímco loni byl objeven pod zamrzlou hladinou, letos se po zhruba 40 letech znovu vynořuje z vody. Důvodem je výrazný pokles hladiny přehrady způsobený suchem.
Srdce Vltavy je vidět i z vesmíru. Satelit ho zachytil z výšky 790 kilometrů

Srdce Vltavy je vidět i z vesmíru. Satelit ho zachytil z výšky 790 kilometrů

Zdroj: Sentinel-2 L2A
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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