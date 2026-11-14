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Kam se poděl zpěvák Martin Maxa. Podstoupil řadu plastických operaci a dnes kromě hudby i maluje

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V 90. letech patřil Martin Maxa k nejvýraznějším idolům české hudební scény. Světlé vlasy, modré oči, vypracovaná postava a chraplavý hlas z něj udělaly hvězdu, kterou obdivovaly tisíce žen. Od té doby uplynulo několik desetiletí a zpěvák letos oslavil 65. narozeniny.
Kam se poděl zpěvák Martin Maxa. Podstoupil řadu plastických operaci a dnes kromě hudby i maluje

Kam se poděl zpěvák Martin Maxa. Podstoupil řadu plastických operaci a dnes kromě hudby i maluje

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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