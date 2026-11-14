Kam se poděl zpěvák Martin Maxa. Podstoupil řadu plastických operaci a dnes kromě hudby i maluje

Obsah článku
S věkem bojuje i pomocí plastické chirurgie
Martin Maxa nikdy nepatřil k mužům, kteří by se smířili s tím, že jejich tvář bude postupně stárnout. O estetických zákrocích mluví bez rozpaků a nesnaží se předstírat, že za jeho mladistvým vzhledem stojí pouze dobré geny a pravidelné cvičení.
Už v roce 2019 přiznal, že podstoupil lifting obličeje. Předtím si nechal upravit také oční víčka. Když se rozhodoval pro facelift, motivovala ho především povislá kůže v obličeji. S výsledkem byl spokojený a tvrdil, že mu zákrok dodal sebevědomí.
O několik let později se k tématu vrátil v rozhovoru pro eXtra.cz. Přiznal, že estetické úpravy považuje za běžnou součást péče o vzhled a nevidí důvod, proč by se za ně měl stydět. Kritiku lidí, kteří mu vyčítají snahu zastavit stárnutí, si příliš nepřipouští.
V poslední době se navíc objevily zprávy o dalších operacích. Ty však mají úplně jiný důvod. Maxu začaly trápit opotřebované klouby a poškozené vazy. V roce 2026 absolvoval operace obou ramen a čekaly ho také zákroky na kolenou. Nejde tedy o další plastické úpravy, ale o zdravotní péči, díky níž chce zůstat aktivní.
Malování je jeho druhá velká vášeň
Málokdo ví, že Martin Maxa není pouze zpěvákem. Vystudoval tělesnou výchovu a matematiku, věnoval se sportu a už dlouhá léta také výtvarnému umění. Malování pro něj není jen příležitostným koníčkem, kterým si krátí volný čas mezi koncerty.
Věnuje se především hyperrealismu. Jeho obrazy zachycují skutečnost s mimořádnou přesností a detailností. Malířskou tvorbou se zabýval už v době, kdy ještě nebyl známým zpěvákem, a své práce vystavoval také v zahraničí, zejména v Německu.
V rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2023 prozradil, že se malováním dokázal v minulosti i živit. Po období, kdy dával přednost hudbě, se k němu postupně vrací. U plátna dokáže strávit dlouhé hodiny a práce ho často pohltí natolik, že přestává vnímat okolí.
Na hudbu nezanevřel ani v pětašedesáti
Přestože se může zdát, že se někdejší hvězda devadesátek stáhla do ústraní, není to pravda. Martin Maxa stále koncertuje a vystupuje se svou kapelou Náhodná sešlost. V listopadu 2025 představil také duet Láska v pozdějším věku se zpěvačkou Márou.
V roce 2026 přiznal, že odešel do předčasného důchodu. Neznamená to však, že by přestal pracovat. Dál se věnuje hudbě, malování i dalším projektům. Zdravotní zákroky pro něj představují spíše nutnou přestávku než důvod k ukončení kariéry.
V soukromí má za sebou několik životních změn
Martin Maxa je otcem tří dětí. Z dlouholetého vztahu s partnerkou Sylvou má syna Ivana a dceru Emmu, z předchozího vztahu dceru Barboru. Vztahy ale nevydržely.
V rozhovorech v posledních letech mluvil o tom, že mu samota nevadí. Společnost mu dělají také jeho kočky, kterým věnuje hodně času. Věří, že člověk by měl dělat především to, co ho baví, a nenechat se příliš svazovat očekáváním ostatních.
Martin Maxa tak ani v pětašedesáti rozhodně nesedí doma se založenýma rukama. Stále zpívá, tvoří obrazy a pouští se do nových projektů. A stále mu záleží na svém vzhledu, o který se pečlivě stará.
Zdroje článku: extra.cz, idnes.cz, prahain.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová