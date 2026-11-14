Černý je v Besiktasi paběrkuje, klub se ho může zbavit. Hráč v minulosti mluvil o Spartě

Ve čtvrtek 12. listopadu přinesl istanbulský deník Fotospor zprávu, která českému křídelníkovi na klidu nepřidá. Besiktas podle něj chce v lednu posílit pravou stranu útoku, a aby měl novou posilu kam postavit, musí pustit jednoho z dvojice Václav Černý a Ernest Poku. Na odchod má být první na řadě Černý, pokud přijde „vhodná nabídka“. Zájem podle stejného zdroje hlásí Glasgow Rangers, kde bývalý český reprezentant před dvěmi lety prožil jednu ze svých nejlepších sezon. Zprávu okamžitě podpořil i španělský web TodoMercadoWeb, podle kterého si Besiktas vyhlédl Takefusu Kuba z Realu Sociedad. V Česku se k tomu přidává ještě jedna otázka. Černý totiž v minulosti nahlas řekl, kde by si jednou rád zahrál. Na Letné.
Hraje, ale jeho role slábne
Černý v Istanbulu nesedí na tribuně. Podle databáze
Statz měl k 1. listopadu v turecké Süper Lig odehráno deset zápasů a 645 minut, dal dva góly a na jeden přihrál. V Evropské lize přidal osm utkání, 498 minut a stejnou bilanci, tedy dvě branky a jednu asistenci.
Na papíře to vypadá solidně. Detailnější pohled ale ukazuje, proč se o něm v klubu začalo mluvit jako o hráči k řešení. V posledních pěti ligových zápasech nedal gól, zapsal jedinou asistenci a v posledních deseti zápasech strávil na hřišti v průměru 55 minut. To je spíš role hráče, kterého trenér střídá po hodině hry, než opory, na které se staví celá pravá strana.
K tomu se přidávají peníze. Platový web SalarySport odhaduje Černého mzdu v Besiktasi na zhruba 1,4 milionu korun týdně, tedy asi 74 milionů ročně. Patří tak mezi dražší hráče kádru. Prodej hráče s takovým platem a kolísavou formou je pro turecký klub v zimním okně nejsnazším způsobem, jak uvolnit místo i rozpočet.
Černému je navíc 29 let. Pro Besiktas už nepředstavuje mladý talent, kterého by bylo nutné za každou cenu rozvíjet. Má ale stále tržní hodnotu a na trhu je klub, který ho dobře zná. Podle nás z něj právě tahle kombinace dělá logického kandidáta na prodej.
Kubo jako důvod, Poku jako konkurent
Celá spekulace stojí na jménu, které do Istanbulu zatím nedorazilo. Japonec Takefusa Kubo patří do úplně jiné cenové kategorie. Podle deníku AS má v Realu Sociedad smlouvu do roku 2029, výstupní klauzuli zhruba 1,5 miliardy korun a polovinu práv na něj drží Real Madrid. TodoMercadoWeb odhaduje jeho hodnotu na přibližně půl miliardy korun. Formální nabídka Besiktasu podle dostupných informací zatím nepadla. Fotospor zmiňuje zvažované hostování, ani to však klub nepotvrdil.
Zajímavé je, že na statistikách tahle hierarchie stát nemusí. Srovnání tří hráčů, kteří se ocitli ve stejném příběhu, vypadá takto:
Hráč Soutěže 2026/27 Zápasy Minuty Góly + asistence Václav Černý Süper Lig + Evropská liga 18 1 143 4 + 2 Ernest Poku Süper Lig 7 cca 215 2 + 1 Takefusa Kubo LaLiga + Evropská liga 11 458 1 + 1
Data Statz, u Černého k 1. listopadu, u Kuba k 8. listopadu 2026.
Poku je v přepočtu na minuty jasně nejproduktivnější. Na gól nebo asistenci mu stačí zhruba 72 minut, Černému přibližně 190. Černý má zato výrazně větší vytížení a širší vzorek včetně evropských zápasů. Kubo je ze všech tří nejdražší a s největší pověstí, v aktuální sezoně ale produktivností zatím nevyniká.
Rozhodnutí Besiktasu tak podle nás méně souvisí s otázkou, kdo hraje hůř. Spíš jde o to, koho lze nejsnáz proměnit v peníze. Poku je mladší a levnější a jeho cena může dál růst. Černý je hotový hráč s jasnou hodnotou.
Rangers znají cestu na Ibrox
Spojení s Glasgow má racionální základ. Rangers získali Černého v létě 2024 na sezonní hostování z Wolfsburgu. Podle webu The Rangers Archives za ně odehrál 52 soutěžních zápasů a vstřelil 18 gólů, z toho dvanáct v lize a šest v evropských pohárech. Skotové proto nekupují neznámého hráče. Vracejí si prověřeného křídelníka do prostředí, kde už fungoval.
Besiktas ho podle Kickeru koupil v září 2025 z Wolfsburgu zhruba za 175 milionů korun a při podpisu oznámil smlouvu na tři roky s opcí na další rok. Profil v databázi
Turecké fotbalové federace eviduje kontrakt od 2. září 2025 do 30. června 2028.
Pevnou částku, za kterou by Turci hráče pustili, žádný ze zdrojů neuvádí. Transfermarkt ho oceňuje na zhruba 175 milionů korun. Britský Sport Witness ale upozorňuje, že klub by kvůli věku hráče a celé situaci mohl přijmout i méně.
Časový rámec je přesně daný:
Turecko: zimní přestupové okno od 1. ledna do 5. února 2027 Skotsko: okno od 1. ledna do 1. února 2027, uzávěrka ve 23:00
Pokud by se Černý stěhoval na Ibrox, rozhodlo by se všechno do začátku února. Besiktas by pak měl ještě čtyři dny na registraci náhrady.
Přání z roku 2024 a peníze z roku 2026
Sparťanská stopa nevede přes žádné aktuální jednání. Stojí na rozhovoru, který Černý poskytl
iSportu v lednu 2024, ještě jako hráč Wolfsburgu. Řekl v něm, že odmala fandil Spartě a vyrůstal ve sparťanské rodině. Prý si „vždycky chtěl někdy zahrát za Spartu“ a doufá, že se mu to splní. Přiznal také, že sparťanské výsledky sleduje do detailu, a zmínil, že v klubu pracuje jeho otec. Návrat do české ligy nevyloučil.
Přestupově by Sparta mimo hru nebyla. V lednu 2026 zaplatila Mladé Boleslavi za Matyáše Vojtu přes 100 milionů korun a v létě 2026 podle odhadů utratila přes 550 milionů. Nákup za 100 až 170 milionů by tedy pro dnešní Spartu nebyl nemyslitelný.
Problém je plat. Odhadovaných 74 milionů korun ročně by podle nás výrazně přesáhlo platové poměry české ligy. Černý by musel přijmout zásadní snížení, nebo by Sparta musela udělat bezprecedentní výjimku. Sportovně by do kádru zapadal jako zkušený pravý křídelník s produkcí ze zahraničí, ofenziva Sparty je ale obsazená. O místo by bojoval s Haraslínem, Birmančevičem, Kuolem a dalšími.
Odchod by Černému nijak nezkomplikoval ani reprezentační plány. Ty totiž nemá. V červenci 2026 oznámil v rozhovoru pro TRT Spor konec v národním týmu po 30 startech a osmi gólech. Za tím rozhodnutím stály i roky, které poznamenala dvě těžká kolenní zranění, první v Ajaxu a druhé v Twente.
Sparta je tak zatím spíš emotivní než reálná varianta. Zapadá do příběhu kariéry, ne do tabulky zimních příchodů. Hráč, který Turky stál 175 milionů a pobírá zahraniční plat, by do české ligy podle nás dorazil spíš na sklonku kariéry, až mu skončí smlouva.
Pro tuto zimu vede nejkratší cesta z Istanbulu do Glasgow. Letná zůstává v Černého slovníku jako slib kluka ze sparťanské rodiny, ne jako adresa v přestupovém systému. Jeho otec ale na Spartě pracuje dál a na tom žádné přestupové okno nic nemění.
Redakce SportyŽivě se pokusila získat odpovědi na Černého budoucnost přímo v tureckém klubu, jeho zástupci však zatím na naše dotazy nezareagovali.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl