Senioři s tímhle výplatním dnem si na důchod v listopadu počkají o 1 den déle. Splátky ale nepočkají

Představte si pondělní ráno, kdy z účtu automaticky odchází splátka půjčky nebo platba za pojištění, ale důchod, se kterým jste počítali, tam ještě není. Tuhle situaci může letos v listopadu zažít část seniorů. Za vším stojí obyčejný kalendář. Výše důchodu zůstává stejná, posouvá se jen den, kdy peníze dorazí.
Které výplatní dny listopadový kalendář přehází
Česká správa sociálního zabezpečení dnes posílá penze v sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. Každý příjemce má přidělený jeden z těchto dnů a ten se mu opakuje měsíc co měsíc.
V listopadu 2026 ale osmý den připadá na neděli. Na víkend žádná výplata důchodů nepřipadá, a tak sobotní výplatu ČSSZ pošle už v pátek a nedělní až v pondělí. Kdo má výplatní termín právě osmého, dostane proto peníze až v pondělí 9. listopadu.
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U výplatního dne 14. je to obráceně. Ten letos padá na sobotu, takže tihle senioři budou mít penzi k dispozici o den dřív, v pátek 13. listopadu. Ostatní výplatní dny vycházejí na pracovní dny, takže u nich zůstává vše po starém.
Výplatní den Na co připadá v listopadu 2026 Kdy důchod přijde Změna 8. neděle pondělí 9. listopadu o den později 14. sobota pátek 13. listopadu o den dříve ostatní výplatní dny pracovní den v obvyklý den beze změny Kde může den zpoždění zabolet
Den čekání navíc by většina lidí snadno zvládla. Horší je to s trvalými příkazy a inkasy, kterými se automaticky platí třeba SIPO, pojistky nebo splátky úvěru. Pokud je má někdo nastavené na den, kdy mu obvykle chodí důchod, nebo těsně po něm, může na účtu najít méně peněz, než čekal.
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Běžné převody do jiné banky se navíc o sobotách a nedělích nezúčtovávají, nonstop chodí jen okamžité platby. Trvalý příkaz se splatností o víkendu proto banka často provede až v pondělí, a právě tehdy se na účtu může potkat s důchodem, který teprve přichází.
Co se stane, když na účtu peníze chybí, se banka od banky liší. Komerční banka například takový příkaz označí jako čekající na prostředky a provede ho, jakmile peníze dorazí. Ne každá banka ale postupuje stejně, a proto se vyplatí zjistit si to v internetovém bankovnictví nebo na pobočce.
Jak se na listopad připravit
Začněte tím, že zjistíte svůj výplatní den. Nejrychleji ho prozradí výpis z účtu, kde stačí dohledat, kdy vám důchod přišel v minulých měsících. Když tam platba od ČSSZ přichází pravidelně osmého, listopadový posun se vás týká. Výplatní den najdete i v rozhodnutí o přiznání důchodu. Kdo ale má od roku 2025 výplatu přesunutou z druhé poloviny měsíce do první, najde v rozhodnutí ještě původní den, a proto je pro něj spolehlivějším vodítkem výpis z účtu.
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Pokud máte termín osmého a ve stejný den nebo hned po něm odchází větší platba, nechte si na účtu malou rezervu, která ji pokryje. Druhou možností je trvalý příkaz posunout o pár dní později, pokud to dovolí splatnost ve smlouvě. Změnu zvládnete v internetovém bankovnictví a kdo ho nepoužívá, může si o ni říct na pobočce. Malý časový odstup mezi příchodem důchodu a odchodem plateb se hodí i mimo listopad, protože pak nezáleží na tom, jak zrovna vyjde kalendář.
Malá rezerva na účtu nebo trvalý příkaz posunutý o pár dní později pomůže, aby listopadové platby nenarazily na nedostatek peněz. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Senioři s výplatou čtrnáctého mohou zůstat v klidu. Jen by měli počítat s tím, že peníze z listopadového důchodu jim musí vystačit o den déle než obvykle.
Proč listopad v úředním přehledu chybí
ČSSZ každoročně zveřejňuje přehled termínů, které se posouvají kvůli státním svátkům. Pro rok 2026 v něm listopad nenajdete, protože víkendy řeší obecné pravidlo popsané výše. Pro jistotu v dalších měsících stačí porovnat svůj výplatní den s víkendy v kalendáři.
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Posunuté dny platí i pro ty, kterým penzi nosí pošťák. Přijde ve stejně posunutý den a kdo ho tehdy nezastihne doma, najde svůj důchod uložený na poště.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/-/posuny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2026, https://www.cssz.gov.cz/-/klientum-cssz-uz-standardne-chodi-duchody-v-prvni-polovine-mesice, https://www.kb.cz/cs/podpora/ucty-a-platby/co-delat-v-pripade-neprovedeneho-trvaleho-prikazu-inkasa, https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/certis/popis-systemu-certis/, https://www.banky.cz/poradna/nastaveni-trvalych-prikazu-26377/, https://www.finance.cz/aktuality/svatky-posunuti-vyplaty-terminu-2026/, https://www.denik.cz/ekonomika/duchody-2026-terminy-vyplata-posta-ceny.html, https://energozrouti.cz/clanek/duchody-v-listopadu-zmena-terminu-vyplaty-pro-dve-skupiny-senioru