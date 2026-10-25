Kdo platí z důchodu nájem či splátky, měl by zbystřit. ČSSZ posouvá 2 listopadové výplaty důchodcům

Kdo má trvalý příkaz na nájem, zálohu na elektřinu nebo splátku půjčky nastavený na den, kdy mu chodí důchod, by měl v listopadu nahlédnout do kalendáře. Víkend sice některý z výplatních termínů posune téměř každý měsíc, jenže málokdo si to hlídá. Tentokrát se změna dotkne dvou skupin důchodců a jedné z nich přijdou peníze později, než je zvyklá.
Dva listopadové termíny se hýbou
Česká správa sociálního zabezpečení posílá důchody v sedmi termínech. Jsou to sudé dny mezi 2. a 14. dnem měsíce. V listopadu 2026 se z nich změní dva.
Osmý listopad 2026 vychází na neděli. Důchody s tímto termínem proto ČSSZ odešle až v pondělí 9. listopadu. Čtrnáctý listopad připadá na sobotu, takže výplaty z tohoto termínu úřad pošle o den dřív, v pátek 13. listopadu.
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Zbylých pět termínů vychází na pracovní dny a nic se u nich nemění.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Výplatní den V listopadu 2026 připadá na Kdy ČSSZ důchod vyplatí 8. listopadu neděli až v pondělí 9. listopadu 14. listopadu sobotu už v pátek 13. listopadu zbylých pět termínů pracovní dny beze změny Riskantní je hlavně osmý listopad
Z obou posunů může rodinné finance rozhodit jen jeden. Dřívější výplata čtrnáctého nikomu neublíží, peníze jsou na účtu s předstihem. Jednodenní zdržení u lidí s výplatou osmého je ale jiná situace. Kdo má trvalý příkaz nebo inkaso nastavené na stejný den, kdy obvykle chodí důchod, může v listopadu narazit na účet, kde peníze ještě nejsou. Příkaz, na který na účtu nezbývá dost peněz, banka nemusí provést, a pronajímatel nebo věřitel pak na platbu zbytečně čeká.
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Na způsobu výplaty nezáleží, posunutý termín platí pro převod na účet i pro důchod, který domů nosí pošta. Vyplacená částka se kvůli posunu nemění.
Pravidelné platby s malou rezervou
Kdo platí bydlení nebo služby trvalým příkazem, udělá dobře, když ho nastaví s několikadenní rezervou před splatností. Převod pak u příjemce nezdrží ani víkend. Pro důchodce z toho plyne jednoduchá rada. Mezi den výplaty a odchod pravidelné platby se vyplatí vložit pár dní odstupu. Posunutá výplata pak rozpočet nerozhodí.
Kdo nechce trvalý příkaz kvůli jednomu měsíci přenastavovat, může si v listopadu pohlídat zůstatek. Další možností je odeslat platbu ručně, jakmile důchod na účtu přistane. Řada bankovních aplikací umí poslat upozornění na každou příchozí platbu, takže člověk hned ví, kdy může platit. U splátky půjčky je dobré podívat se do smlouvy, jestli banka nebo věřitel nepočítá s konkrétním dnem splatnosti.
Přečtěte si také: Velký problém s důchodem pro všechny OSVČ. Kdo si nepohlídá tohle. Nedostane ani 17 000 Kč Upozornění z bankovní aplikace prozradí, kdy důchod dorazil a kdy je bezpečné poslat pravidelnou platbu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč ČSSZ termín posouvá
Na víkendy má ČSSZ pevné pravidlo. Sobotní výplatní den stahuje na předcházející pátek, nedělní posouvá na nejbližší pondělí. Platí to v každém měsíci, kdy některý z termínů padne na víkend, a listopad tedy žádnou výjimkou není. Se státními svátky úřad pracuje případ od případu a vybírá den co nejbližší původnímu termínu. Když se svátek sejde s víkendem, může se výplata posunout i o víc než jeden den.
Dříve chodila část důchodů i ve druhé polovině měsíce. Dnes ČSSZ odesílá každou výplatu nejpozději do poloviny měsíce.
Jak si ověřit svůj výplatní den
Nejrychlejší kontrolu nabízí výpis z účtu. Podle toho, kdy přišly důchody v předchozích měsících, každý snadno pozná, jestli patří do skupiny s osmým nebo čtrnáctým dnem. Výplatní den uvádí i rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchodu. Kdo ale dřív dostával penzi ve druhé polovině měsíce, najde platný termín v dopise, který mu ČSSZ poslala při přesunu výplat.
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Lidé, kterým penzi nosí pošta, nemusí mít obavy, že by o peníze přišli. Pokud je doručovatel nezastihne, důchod zůstává uložený na poště. Okresní správa sociálního zabezpečení nebo přímo ČSSZ pomůže dohledat výplatu, která nedorazila ani několik pracovních dnů po novém termínu.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/-/vice-nez-1-milion-duchodcu-obdrzi-v-dubnu-svuj-duchod-drive, https://www.cssz.gov.cz/-/klientum-cssz-uz-standardne-chodi-duchody-v-prvni-polovine-mesice, https://www.banky.cz/poradna/nastaveni-trvalych-prikazu-26377/, https://www.finance.cz/aktuality/svatky-posunuti-vyplaty-terminu-2026/, https://energozrouti.cz/clanek/duchody-v-listopadu-zmena-terminu-vyplaty-pro-dve-skupiny-senioru