Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Saúdská Arábie odsoluje přes 11 milionů kubíků vody denně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mořská voda pokrývá více než 70 % povrchu Země a obsahuje přibližně 96,5 % vody a 2,5 % solí. Salinita Rudého moře, odkud z velké části…
swcc1

swcc1

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:00

Reklama
Další články z VodaDnes.cz
Filtr o hmotnosti 10 gramů dokáže znečištěnou vodu zbavit bakterií i těžkých kovů
Filtr o hmotnosti 10 gramů dokáže znečištěnou vodu zbavit bakterií i těžkých kovů
Dvě planety ukrývají velké množství vody. Roman jich může objevit tisíce
Dvě planety ukrývají velké množství vody. Roman jich může objevit tisíce

Astronomové už před čtyřmi lety získali dosud jeden z nejlepších důkazů existence tzv. vodních světů....

Vodohospodářský veletrh VOD-KA se po šestnácti letech vrací na brněnské výstaviště
Vodohospodářský veletrh VOD-KA se po šestnácti letech vrací na brněnské výstaviště

Po šestnáctileté pauze se vodohospodářský veletrh VOD-KA vrací zpátky na brněnské výstaviště a další ročník...

Kalifornské městečko testuje novou technologii odsolování bez elektřiny
Kalifornské městečko testuje novou technologii odsolování bez elektřiny

Fort Bragg v Kalifornii chce otestovat poměrně neobvyklý způsob odsolování mořské vody – pomocí energie...

Od pstruhů k AI. Pražská voda v Podolí prochází stále sofistikovanější kontrolou
Od pstruhů k AI. Pražská voda v Podolí prochází stále sofistikovanější kontrolou

Pražská vodárenská síť dostala nový technologický stupeň kontroly kvality vody. Centrální laboratoře...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

Všechny články tohoto autora →
VodaDnes.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.