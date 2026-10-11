Saúdská Arábie odsoluje přes 11 milionů kubíků vody denně

Mořská voda pokrývá více než 70 % povrchu Země a obsahuje přibližně 96,5 % vody a 2,5 % solí. Salinita Rudého moře, odkud z velké části odsoluje vodu Saudská Arábie má salinitu ještě o procento větší. Sůl se do oceánů dostává především zvětráváním hornin, říčním přínosem a sopečnou či hydrotermální činností. Přesto, že této vody na naší planetě je nejvíce, bez kvalitního odsolovacího zařízení není pro nás příliš užitečná. Nedá se pít a není vhodná ani pro zemědělské účely.
Přesto všechno Saúdská Arábie považuje moře za strategický zdroj pitné vody. Klíčovou roli v zajištění vodních dodávek má Water Desalination, provozní součást Saudi Water Authority. Díky desítkám let vývoje a investic do odsolovacích technologií se stala největším producentem odsolené vody na světě. Denně jí vyrobí více než 11,1 milionu m³, tedy více než čtyři miliardy kubíků ročně. Největší kapacita odsolovacích zařízení je ze strany Rudého moře - cca 8 mil. m³/den. Zhruba 3 mil. m³/den odsoluje z Perského zálivu.
U velkých moderních zařízení s reverzní osmózou (SWRO) se cena samotné vyrobené vody pohybuje přibližně kolem 0,5–0,7 USD za m³, tedy zhruba 12–15 Kč/m³, pokud jde o náklady OPEX, což jsou jen provozní náklady (mzdy, platby za energie, běžný chod firmy...). Při započtení CAPEX, což jsou veškeré kapitálové náklady na vybudování takovéhoto obřího odsolovacího zařízení, už cena odsolené vody vyskočí až k hodnotě 1,4 USD, což je kolem 30 korun za kubík.
Pokud jde o energetickou náročnost odsolovacího zařízení, tak i tady se neustále zefektivňuje. Nový odsolovací závod Shuaibah spotřeboval při separaci soli z kubíku vody pouhých 1,7 kWh. Tento závod má navíc ještě vlastní 65 MWp fotovoltaickou elektrárnu, která přímo pokrývá část spotřeby závodu. Zvyšování energetické účinnosti a snižování provozních nákladů je také významným cílem Saúdské Arábie. Díky novým technologiím se podle země daří vyrábět větší množství vody při nižší spotřebě energie a za nižší náklady.
Odsolování je proto jedním z pilířů Saúdské vize 2030, která má podpořit dlouhodobě udržitelný rozvoj země. Pro stát s velmi omezenými přírodními zásobami sladké vody představuje využití moře způsob, jak reagovat na rostoucí poptávku po vodě a současně překonávat klimatické i technické výzvy. Saúdská Arábie chce svými zkušenostmi a technologickým rozvojem zároveň udávat směr globálnímu hospodaření s vodními zdroji.
René Pajurek
zdroj: SWA