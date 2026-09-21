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Osmanský velitel nechal v Niši zazdít do věže 952 lebek srbských povstalců. Dnes jich zbývá pouhých 58

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Na jihovýchodním okraji Niše stojí u staré cesty do Cařihradu nenápadná kaple. Uvnitř se skrývá zděná věž z vápna a písku, do jejíchž stěn byly vsazeny lidské lebky obrácené obličeji k silnici. Měla kolemjdoucí odradit od vzpoury, dopadlo to jinak.
Osmanský velitel nechal v Niši zazdít do věže 952 lebek srbských povstalců. Dnes jich zbývá pouhých 58

Osmanský velitel nechal v Niši zazdít do věže 952 lebek srbských povstalců. Dnes jich zbývá pouhých 58

Zdroj: Foto: liako - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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